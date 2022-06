Putin: Was die Verschiffung ukrainischen Getreides betrifft, so verhindern wir dies nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Getreide zu exportieren.

Die erste ist. Sie können es über die von der Ukraine kontrollierten Häfen, vor allem am Schwarzen Meer – Odessa und die nahe gelegenen Häfen – verschiffen. Wir haben die Zufahrten zu den Häfen nicht vermint – das hat die Ukraine getan.

Ich habe allen unseren Kollegen bereits mehrfach gesagt, dass sie die Häfen entminen und die mit Getreide beladenen Schiffe auslaufen lassen sollen. Wir werden ihre friedliche Durchfahrt in internationale Gewässer ohne Probleme garantieren. Es gibt überhaupt keine Probleme.

Sie müssen die Minen räumen und die Schiffe heben, die sie absichtlich im Schwarzen Meer versenkt haben, um die Einfahrt in die Häfen im Süden der Ukraine zu erschweren. Wir sind dazu bereit; wir werden die Minenräumung nicht dazu nutzen, einen Angriff vom Meer aus zu initiieren. Das habe ich bereits gesagt. Das ist der erste Punkt.

Der zweite. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit: Die Häfen im Asowschen Meer – Berdjansk und Mariupol – befinden sich unter unserer Kontrolle, und wir sind bereit, eine problemlose Ausfahrt aus diesen Häfen zu gewährleisten, auch für exportiertes ukrainisches Getreide.

Wir arbeiten bereits an der Entminung. Wir sind dabei, diese Arbeit abzuschließen – auf einmal haben ukrainische Truppen drei Schichten von Minen gelegt. Dieser Prozess geht dem Ende zu. Wir werden die notwendige Logistik schaffen. Das ist kein Problem; wir werden das tun. Das ist der zweite Punkt.

Der dritte. Es ist möglich, Getreide aus der Ukraine über die Donau und durch Rumänien zu transportieren.

Viertens. Es ist auch möglich, durch Ungarn zu fahren.

Und fünftens: Es ist auch möglich, dies über Polen zu tun. Ja, es gibt einige technische Probleme, weil die Gleise unterschiedliche Spurweiten haben und die Drehgestelle gewechselt werden müssen. Aber das dauert nur ein paar Stunden, das ist alles.

Der einfachste Weg ist schließlich der Getreidetransport über Weißrussland. Das ist der einfachste und billigste Weg, weil es von dort aus sofort zu den baltischen Häfen und weiter an jeden Ort der Welt verschifft werden kann.

Aber dafür müssten die Sanktionen gegen Weißrussland aufgehoben werden. Das ist aber nicht unser Problem…

Anmerkung PI-NEWS: Diese glasklaren, unbestreitbaren Aussagen sind aus einem längeren Putin-Interview mit Rossiya TV! Bekanntlich wollen der Westen und unsere Lügenmedien die Schuld an etwaigen kommenden Hungerkatastrophen Russland in die Schuhe schieben. Nein, die Ukraine will ihre Minen nicht räumen und nicht anders liefern. Das ist das Problem. Auch Russland selbst liefert natürlich gerne Getreide und Düngemittel in die ganze Welt. Da ist aber dann nur noch ein kleines Problem. Der Westen mit seinen aberwitzigen Sanktionen verhindert, dass Russland dafür Geld kriegt! Hier ein Bericht zur „Lebensmittelkrise“ im seriösen Anti-Spiegel, der die Lügen des SPIEGEL immer wieder aufdeckt und korrigiert! K.

