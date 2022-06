Von WOLFGANG HÜBNER | Ursula von der Leyen, Kanzler Scholz, die Grünen und die Union sowie die gesamten Systemmedien setzen sich für die Aufnahme der Ukraine in die EU ein, am liebsten sofort (PI-NEWS berichtete).

Das motiviert die gegenwärtigen Machthaber in Kiew ungemein: Am 19. Mai 2022 hat das Ministerium für Kultur das Ukrainische Buchinstitut angewiesen, alle in Russland veröffentlichten, auf Russisch veröffentlichten oder aus dem Russischen übersetzten Werke zu vernichten.

Der Direktorin des Buchinstituts geht es darum, mindestens 100 Millionen Bücher zu liquidieren. Da wir uns in Deutschland bekanntlich ja ganz gut mit Bücherverbrennungen auskennen, wäre vorzuschlagen, die Ukraine schickt diese Bücher als Geste der neuen Waffenbrüderschaft exklusiv zu uns.

Dann müssen manche Landsleute im kommenden Habeck-Winter auch weniger für die Ukraine frieren: Wenn nämlich viele deutsche Haushalte mit amtlich nachgewiesenem Kamin ihr Bücherpaket mit dem bösen Russischen zugeteilt bekommen, um damit das Wohnzimmer zusätzlich zu erwärmen.

Und was könnte schon anheimelnder sein, als am Heiligen Abend die dicken Schwarten von Tolstoi, Dostojewski oder Solschenizyn in unverständlicher kyrillischer Putin-Schrift langsam in Flammen vergehen zu sehen?

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

