Von WOLFGANG PRABEL* | Es gibt derzeit zwei Energieträger mit denen der Gasverbrauch bei der Verstromung gesenkt werden kann: Kohle und Kernenergie. Kohle verursacht CO2, Kernenergie nicht. Seltsamerweise will Märchenrobert die Kernkraftwerke abschalten, obwohl das auf den ersten Blick seiner Klimareligion widerspricht.

Auf den zweiten Blick ist die Strategie dahinter erkennbar. Die Windmafia, die sich im Ministerium eingenistet hat, verspricht sich mittelfristig höhere Gewinne durch den Zubau von Windmühlen. Die Vermehrung der Windmühlen wäre aber unnötig, wenn die Kernkraft erhalten bleibt oder ausgebaut wird.

Der Weiterbetrieb der drei Kernkraftwerke müßte übrigens schon jetzt entschieden werden, denn bis zum Jahresende sind die fachkundigen Mitarbeiter ins Ausland abgewandert und Brennstoff kann man auch nicht von heute auf morgen ordern.

Derzeit läuft es alles daruf hinaus, daß die Grünen Deutschland zerstören werden. Die SPD ist in der Frage der Aufrechterhaltung der Wirtschaft zerstritten, so daß sie den Niedergang kaum aufhalten kann. Dem Kanzler ist vermutlich klar, was für einem Idiotenklub er vorsitzt, aber er bleibt immer defensiv. Mit so einer hinhaltenden Strategie ist nichts zu retten.

