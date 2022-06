Von M. SATTLER | Auch dieses Jahr werde ich mich heute Abend mit Freunden treffen, um den 17. Juni zu feiern. Aber warum unseren Nationalfeiertag feiern, wenn sowieso alles verloren ist? Und hat man an Schwarz-Rot-Gold wirklich noch echte Freude? Man blickt sich im Land um und wähnt sich im Irrenhaus. Die Deutschen – ein Volk von Schildbürgern, möchte man meinen. Kriegsbegeistert, islambegeistert, umvolkungsbegeistert, und den elektrischen Strom stellen sie sich auch ab. Sind die Deutschen nicht peinlich? Will man mit so einem Volk überhaupt irgendetwas zu tun haben?

Aber heute früh habe ich doch wieder eine kleine schwarzrotgoldene Tischfahne auf den Frühstückstisch gestellt und eine auf das Klavier, und meine Tochter meinte: „Ach, heute ist wieder der 17. Juni?“, weil sie das aus den letzten Jahren schon so kennt.

Und kaum standen sie da, ging auch schon wieder ein Zauber aus von diesen beiden kleinen Fahnen im Raum: Schwarz-Rot-Gold, das sind jetzt seit über 200 Jahren die Farben der Deutschen. Das sind die Farben der deutschen Demokratie und des Deutschen Bundes, es sind die Farben der deutschen Freiheit. Und es sind die Farben des 17. Juni.

Die Deutschen sind in diesen 200 Jahren viele Irrwege gegangen. Der Hippiestaat der Gegenwart ist ebenfalls nicht das letzte Wort der deutschen Geschichte, obwohl die Verrückten in Berlin uns das versuchen einzureden. Jeder deutsche Staat der letzten 200 Jahre war stets der Meinung, er sei der beste Staat, den die Deutschen je hatten, und immer ist es anders gekommen.

Und all diese angeblich besten Staaten, die die Deutschen je hatten, brachten ihre eigenen Fahnen mit, um sie den Deutschen aufzuschwatzen. Aber am Ende hat Schwarz-Rot-Gold alle anderen Fahnen immer überdauert: Schwarz-Weiß-Rot ist verschwunden und die Hakenkreuzfahne und Hammer und Sichel. Auch die EU-Fahne und die Regenbogenfahne und die türkische Fahne und aktuell sogar die ukrainische Fahne, die Schwarz-Rot-Gold heutzutage bedrängen, werden eines Tages wieder verschwunden sein.

Die beiden kleinen Fähnchen am heutigen 17. Juni in meinem Wohnzimmer sind daher auch eine Mahnung an mich selbst: Die Deutschen irren, wie alle anderen Völker auch, aber das ist kein Grund zur Verzweiflung. Im Moment glauben die meisten Deutschen, sie würden ihr Glück in der Umvolkung finden, im Abschalten ihrer Energieversorgung und mit einem Feindbild Russland. Das ist tatsächlich zum Verzweifeln. Aber in ein paar Jahren werden sie die Dinge wieder anders sehen. So war es immer. So wird es auch diesmal werden.

Und genau das ist die Botschaft des 17. Juni: Nicht verzweifeln, nicht klagen, sondern hoffen und glauben und Einsatz zeigen für eine bessere Zukunft. Am Ende ist Schwarz-Rot-Gold immer stärker.

Auch heute Abend werde ich mich deshalb wieder, wie jedes Jahr am 17. Juni, mit politischen Freunden treffen, um gemeinsam unseren Nationalfeiertag zu feiern. Das ist mein Zeichen der Hochachtung vor diesem Tag. Und auch im nächsten Jahr werden am 17. Juni wieder zwei kleine Tischfähnchen unser Wohnzimmer schmücken, Schwarz-Rot-Gold, ganz gleich was bis dahin für Verrücktheiten in Deutschland geschehen sind, und meine Tochter wird vor dem Frühstück sagen: „Ach, heute ist wieder der 17. Juni?“

Und ich hoffe sehr, dass sie von Jahr zu Jahr besser versteht, warum dieser Tag für uns Deutsche so wichtig ist.

