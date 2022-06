Von KEWIL | Die westlichen Medien lügen stündlich über immer großmächtigere russische Träume und die baldige schmähliche Niederlage Putins in der Ukraine, darum wieder einmal eine Klarstellung: Wie steht es in der Ukraine tatsächlich?

Zur Erinnerung – die russischen Kriegsziele waren von Anfang an dieselben im Februar und gelten immer noch: Anerkennung der Krim als Teil der Russischen Föderation, ein besonderer Status und Schutz für den Donbass, kein Nato-Beitritt, sondern Neutralität der Ukraine, Säuberung von extremen nazistischen Nationalisten. Das war alles, aber wie sieht es jetzt damit aus?

Russland wird die Krim behalten und pfeift darauf, was die USA, die NATO, die EU oder Berlin dazu sagen. Statt eines besonderen Status für den Donbass wird dieser jetzt auch in die Russische Föderation eingegliedert, und wieder ist es Russland völlig egal, wenn der Westen protestiert. Ein NATO-Beitritt der Ukraine ist nicht in Sicht, sonst knallt es richtig, aber eine Säuberung der ganzen Ukraine von ultranationalen Kämpfern, Parteien, Politik und Militär ist wohl nicht möglich. Russland ist dafür aber überkompensiert beschenkt mit dem festen Landweg zur Krim und zum Schwarzen und Asowschen Meer und dem Gewinn des Donbass.

Warum geht es aber im Donbass die letzten Meter seit Wochen nicht deutlich voran? So wie es aussieht, liegt es wieder einmal an der asymmetrischen Kriegführung in diesem Bürgerkrieg.

Während die Ukraine und Kiews Söldner die eigenen russophilen Einwohner als Geiseln nehmen und auf jedes Wohngebiet schießen, müssen die Russen sehr rücksichtsvoll vorgehen, denn sie möchten ihre zukünftigen Bürger und das Gebiet ja schließlich möglichst schonen und intakt behalten.

Dazu werden die Asot-Kämpfer in der Chemiefabrik «Asot» in Sjewjerodonezk derzeit so ähnlich wie die Asow-Söldner vorher in Mariupol belagert und ausgehungert, was nicht mehr lange dauern kann, und dann ist der Krieg im Donbass erstmal vorbei.

Aber leider nicht ganz und für immer, denn Putin muss mit Partisanen rechnen und mit den geschenkten Raketen aus USA und England, die aus 80 Kilometern Entfernung nach Herzenslust überall nach Lugansk und Donetsk hineinschlagen werden, in Kindergärten, Kliniken und Wohnhäuser. Selenski & Co. dürfen das.

Was will Russland dagegen tun? Wird Odessa ein Faustpfand zum Tausch gegen Waffenstillstand und Ruhe an der Front? Sobald der grenzsenile Biden und der verantwortungslose Brite Johnson oder andere westliche Führer aber Raketen mit 150, 200 oder 300 Kilometern Reichweite liefern und gegen Russland abfeuern lassen, droht ein Atomkrieg. (Näheres siehe auch im Petersburger Blog Anti-Spiegel von Thomas Röper.)

