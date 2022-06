Von KEWIL | Was für ein Schafskopf muss man sein, was für ein Strohhirn muss man haben, um zu glauben, nach Putins Abgang werde für den Westen alles besser? Wladimir Putin ist 69 und regiert Russland seit 22 Jahren eigentlich sehr erfolgreich, wenn man bedenkt, was für ein riesiges Schlamassel er übernommen hat. Keiner der unfähigen Einfaltspinsel in der Ampel könnte ihm auch nur im Ansatz das Wasser reichen.

Nun weiß niemand im Westen, auf wen sich Putin alles stützt. Die letzte Wahl gewann Putin mit 76,6 Prozent der Stimmen und wurde im Mai 2018 für seine vierte Amtszeit vereidigt. Selbst wenn zehn Prozent der Stimmen manipuliert gewesen wären, hätte er immer noch eine absolute Mehrheit errungen.

Aber wer steht hinter Putin, wer sind seine größten und mächtigsten Freunde, und wer in Russland will ihn schnellstens weghaben und an seine Stelle treten? Das weiß im Westen niemand, weder die CIA, noch Sleepy-Joe, noch der Relotius-Spiegel oder sonst ein Schmierblatt, noch die grüne Baerbock oder die EU-Flintenuschi.

Trotzdem wünschen alle ukrainischen und westlichen Politiker einen Umsturz in Russland – gerne auch gewalttätig – und die Beseitigung Putins. Und unsere schmierigen Lügenmedien träumen von einem tödlichen Krebs des Kremlführers im Endstadium. Dabei weiß heute auch absolut niemand, wer Putin nachfolgen wird.

Unsere geistesgestörten Deppen im Westen glauben offensichtlich, irgendein Russe sehne innigst die Präsidentschaft herbei, um dem Westen untertänigst in den Hintern kriechen zu dürfen, um stolz die totale Kapitulation unterschreiben und vor allem die Billionen teuren Reparationen anerkennen und abzahlen zu dürfen.

Ist es nicht sonnenklar, dass sich wieder ein Typ wie Putin durchsetzt? Und es kommt wieder ein starker Mann und vielleicht sogar ein solcher, der auch mal auf den Atomknopf drückt? Putin war bei Licht betrachtet immer sehr vorsichtig und hat sich vom Westen viel gefallen lassen.

Der Neue wird sicher kein Schwächling sein und auf Knien nach einem zweiten „Versailles“ rutschen, um den Ruin Russlands zu besiegeln! Da werden sich noch viele wundern.

