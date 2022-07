Von MANFRED W. BLACK | Im Kreis Ludwigsburg ist die 17-jährige Schülerin Tabitha E. ermordet worden. Seit dem 12. Juli galt das Mädchen aus dem Ort Asperg als vermisst. Die Leiche der Ermordeten ist nun am Klärwerk Leudelsbach gefunden worden, nur wenige Kilometer entfernt vom Heimatort der Schülerin. Der Fundort liegt abgelegen und war schwer zu finden.

Zuvor hatte die Polizei öffentlich nach Tabitha gefahndet und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Auch der Bruder der Ermordeten und Tabithas Sportverein – wo die Schülerin als Betreuerin in der Turnabteilung tätig war – hatten Suchaufrufe in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Was Zeitungen verschweigen

Jetzt ist der vermutliche Mörder festgenommen worden. Über die Festnahme des 35-jährigen Verdächtigen haben auch große Regionalzeitungen berichtet. Was tunlichst verschwiegen wurde: die Staatsangehörigkeit des Täters.

Die Stuttgarter Nachrichten (StN) und die Stuttgarter Zeitung (StZ) zum Beispiel veröffentlichten eher nebulös geschriebene Artikel. „Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft teilt zudem mit, dass bereits am Samstag ein 35 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden sei“ (StN). Weiter heißt es dort: „Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler davon aus, dass Tabitha E. Opfer eines Tötungsdelikts wurde.“

Der „Tatverdächtige“ sei am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt worden. „Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den 35-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.“

Allein Bild-Zeitung berichtet über syrische Herkunft des Täters

Kein klares Wort zu diesem „Tatverdächtigen“ bei den beiden Zeitungen, die in Baden-Württemberg zu den größten Medien des Landes zählen. Dabei wissen Polizei und Journalisten längst Genaueres über den Täter: Es ist ein Ausländer, der aus dem Orient nach Deutschland kam. Allem Anschein als „Schutzsuchender“, der als vermeintlicher „Flüchtling“ schon vor geraumer Zeit in die Bundesrepublik gekommen ist.

Allein die Bild-Zeitung hat sich in dieser Woche zweimal getraut, Ross und Reiter zu nennen. Allerdings eher in Kurzform. Bild schrieb am Montag, dass der Täter offenbar ein „35-jähriger Syrer aus der Region“ ist. Die Wohnung des Tatverdächtigen sei inzwischen durchsucht worden, „sein BMW 320 beschlagnahmt“.

Nun hat ein Richter Haftbefehl erlassen. „Die Beweise sind also erdrückend“ (Bild).

Der Syrer äußert sich nicht

Die ermordete Tabitha war kein Zufallsopfer. Einem Bild-Artikel vom Dienstag zufolge kannte der Mörder sein Opfer schon seit längerem. Häufig, so erklären Nachbarn des Syrers, ist das Mädchen schon zu Gast bei ihm gewesen.

Nähere Informationen zu bekommen, ist derzeit schwierig. Der Syrer schweigt zu den schweren Vorwürfen, die ihm gemacht werden. In der Regel ein sicheres Indiz dafür, dass der Festgenommene schuldig ist.

