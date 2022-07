Am Freitag nahm Außenministerin Annalena Baerbock und die Vertreter von mehr als 30 anderen Ländern an einer Geberkonferenz in Rumäniens Hauptstadt Bukarest teil. Deutschland ist selbstverständlich kein Land, dem gegeben wird.

Nein, wir haben zwar Rentner, die nach 40 Arbeitsjahren Flaschen sammeln, Familien, die aktuell aus der Mittelschicht in tiefste Armut rutschen und unzählige Bürger, die schon beim Essen für sich selbst und oft auch für ihre Kinder sparen müssen. Im Ahrtal warten immer noch verzweifelte Menschen, nach der von der Politik mitverschuldeten Flutkatastrophe vor einem Jahr, auf Hilfe vom Staat. Wir sollten unsere Wohnflächen reduzieren, kaum noch heizen, nur noch einmal in der Woche – am besten kalt – duschen und uns dabei auf die Füße pinkeln, um auch noch den Toilettengang einzusparen. Unsere Straßen und Brücken sehen teilweise aus, wie jene im griechischen Hinterland, in den Schulen fällt der Putz von der Decke, kaputte Sanitäreinrichtungen werden manchmal schon gar nicht mehr repariert, usw. Für all das hat die Politik kein Geld – für den deutschen „Pöbel“ gibt es bestenfalls Wärmestuben, wie vor 100 Jahren. Aber wenn es darum geht die Welt zu retten dann verteilen wir die Kohle als hätten wir zu viel davon.

Alle fordern und Deutschland zahlt

Baerbock sichert der Republik Moldau 77 Millionen Euro deutsches Steuergeld zu. Insgesamt versprach die internationalen Geberkonferenz Moldau 600 Millionen Euro. Die Ausführungen zu den 77 Millionen sind ebenso ein Schlag ins Gesicht der Deutschen, wie die Tatsache selbst. Man höre und staune: Den Großteil – 40 Millionen Euro – sollen moldawische Privathaushalte bekommen, um die gestiegenen Energiepreise etwas auszugleichen. 20 Millionen Euro sollen in den Ausbau erneuerbarer Energien gesteckt werden und 17 Millionen den ukrainischen Flüchtlingen in Moldau zugutekommen. Oben drauf kommt Deutschland noch für diverse materielle Hilfe auf – wie beispielsweise Geländewagen und Videodrohnen. Mit stolzgeschwellter Brust konnte Baerbock dann wieder einen ihrer Standardsätze absondern: „Wir stehen fest an Eurer Seite“ tönte sie in Richtung Moldau, dessen Außenminister Bogdan Aurescu, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Baerbock, rotzfrech fordernd meinte, das Ergebnis der Geberkonferenz könne sich noch verbessern.

Es scheint, als glaube die halbe Welt, von Deutschland etwas fordern zu können. Da das auch immer hervorragend funktioniert und sich hierzulande kaum Widerstand regt wird das wohl einfach so weitergehen. Der Deutsche als Sklave der eigenen Regierung, die weder zum Wohle des eigenen Landes, noch der heimischen Bevölkerung – dem Souverän – arbeitet. (lsg)

