Am Samstag, dem 2. Juli, veranstaltete die Humboldt-Universität eine „Lange Nacht der Wissenschaften“. Motto dieses Jahr: „Wissenschaft als Antwort auf Fake News, Verschwörungstheorien und fatale Irrtümer“. Die Biologin und Doktorandin an der Humboldt-Universität, Marie-Luise Vollbrecht, wollte dazu einen Vortrag halten, unter dem Titel: „Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt.“

„Nur zwei Geschlechter“?! Allein das Formulieren solch einer These reichte einer Unter-Gruppe der Antifa an der Humboldt-Universität aus, um unverzüglich ein Verbot des Vortrages auszusprechen. In ihrem verquasten Ideologie-Deutsch begründeten sie das folgendermaßen (zitiert nach FOCUS) :

+Demoaufruf+

Geschlossen gegen Trans*feindlichkeit – Keine Bühne für die Co-Autorin von Statements einer „biologischen Realität der Zweigeschlechtlichkeit“ und „“woker“ Trans-Ideologie“. An unserer Uni gibt es keinen Platz für Queerfeindlichkeit. Wir sehen uns auf der Straße!

Das Verbot war deutlich: „keine Bühne“ oder „keinen Platz“ dürften für die Autorin des Fachvortrages von der Uni bereitgestellt werden. „Arbeitskreis kritischer Jurist*innen an der Humboldt Uni Berlin“ (AKJ) nennt sich die linksextreme Gruppe, die anderen vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen, zu denken und zu sagen oder auch nicht zu sagen haben.

Als „kritische“ Juristen sehen sie sich nicht nur im Recht, über fremde Fachgebiete, wie zum Beispiel Biologie, kompetent und abschließend urteilen zu können. Die Ankündigung, sich auf der Straße zu treffen, zeigt die Bereitschaft dieser „Juristen“, das von ihnen erlassene Verbot auch gleich selbst mit Gewalt durchzusetzen, im Falle des Nicht-Gehorchens.

In ihrem Logo hält eine geballte Arbeiter-Faust den Richterhammer. Auch dies ein Signal, das einmal selbst gesetzte und gesprochene Recht auch unerbittlich mit Gewalt durchzusetzen. Gewaltenteilung im Verständnis junger linker deutscher Faschisten:

Wir schreiben euch vor, was ihr zu tun habt und ihr pariert. Wehe denen, über die von solchen späteren Juristen dereinst einmal „Recht“ gesprochen werden sollte.

Und die Freiheit der Lehre an der Uni? Die muss nach Meinung der Humboldt-Universität zurücktreten, wenn andere Veranstaltungen durch einen gewalttätigen Mob (von ihr verharmlost als „Debatte“) in Mitleidenschaft gezogen, „überschattet“ werden könnten, wie der Focus weiterschreibt:

Eine Uni-Sprecherin sagte der „BZ“: „Der Vortrag von Frau Vollbrecht wurde im Interesse der Gesamtveranstaltung und der Besucherinnen und Besucher abgesagt. Die Debatte um den Vortrag droht alle anderen Angebote zu überschatten.“ Bildungs- und Wirtschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger rügte die Universität nach der Absage des Vortrags. Gegenüber „Bild“ sagte sie: „Es darf nicht in der Hand von Aktivisten liegen, welche Positionen gehört werden dürfen und welche nicht.

Nun, solange Gewalttäter und Feinde der Freiheit von Bildungsministern als „Aktivisten“ verharmlost werden, darf man sich nicht wundern, wenn Links-Faschisten ihre Gewalt eben auch nur als „Aktivität“ im Sinne eines höheren edlen Zieles begreifen und sie unerbittlich durchsetzen.

