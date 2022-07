Von BJÖRN HÖCKE* | Wenn Ihre Energie- und Lebenshaltungskosten explodieren, ist das kein unvermeidliches Schicksal. Diese Probleme sind hausgemacht. Lassen Sie sich nicht einreden, Putin sei »schuld« an dem »Gasnotstand«: Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das sich in diese existenzbedrohliche Lage gebracht hat. Spanien kauft so viel russisches Gas wie nie. Frankreich importiert mehr russisches Gas als je zuvor. Indien kauft russisches Öl und Gas und verkauft es wieder teuer an uns!

Noch immer gibt es leider viele Bürger, die sich das ganze Ausmaß der Korruption und fachlichen Unfähigkeit, das wir in den letzten Regierungen erleben mußten, nicht vorstellen wollen. Glauben Sie bitte nicht, daß irgendjemanden auf der Regierungsbank tatsächlich das Wohl Deutschlands und seiner Bürger am Herzen liegt!

Eurokrise und Inflation, die Masseneinwanderung aus aller Welt in unsere Sozialsysteme, die wahnhafte und letztlich nutzlose Corona-Politik, die halsbrecherische Energiewende … das ist alles nur Regierungsversagen auf ganzer Linie! Keine dieser Krisen gäbe es bei einer vernünftigen Politik. Und während die Regierung — ob nun von einer Merkel-CDU verantwortet oder einer Ampel — von einer Krise in die nächste stolpert, arbeitet sie in den immer kürzer werdenden Verschnaufpausen mit sektenartigem Eifer an dem nächsten Chaos-Projekt »Klimarettung«.

Retten wir zunächst einmal unseren Mittelstand sowie die Bürger und beenden wir gemeinsam die Herrschaft einer offenbar ferngesteuerten, selbsthassenden und inkompetenten Politikerkaste, die es nicht gut mit Deutschland meint.

Es ist höchste Zeit für eine volksfreundliche Politik.

*Zuerst erschienen auf t.me/BjoernHoeckeAfD

