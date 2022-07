Am 20. Juli, dem Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler, erschien im NDR die Meldung, dass die niedersächsische Polizei Lehren aus dem Nationalsozialismus ziehen will. Der Sender schreibt auf seiner Internetseite:

„Die Polizei hat sich von den Nationalsozialisten instrumentalisieren lassen. So etwas darf sich nicht wiederholen. Besuche von Gedenkstätten, Treffen in Moscheen und Synagogen, offene Diskussionsrunden mit Organisationen, die sich für die Perspektive von Migranten einsetzen – all das hätte es vor zehn Jahren noch nicht gegeben und beruht auf einer Gesamtstrategie, die auf eine bürgernahe Polizei setzt. Extremistische Angebote sollen keine Chance haben, sich zu manifestieren.“

Die ersten beiden Sätze kann man vorbehaltlos unterschreiben. Die im Zitat und im restlichen Artikel angedeutete inhaltliche Umsetzung soll hier allerdings einer kritischen Würdigung unterzogen werden.

1. „Treffen in Moscheen“

Was sollen Treffen in Moscheen bewirken? Sollen mit den Gläubigen dort die menschenverachtenden und verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islam diskutiert werden, damit „extremistische Angebote dort keine Chance“ haben?

Menschenverachtend: Wenn bereits Mädchen im Kindergartenalter (bei sengender Hitze) ein Kopftuch tragen müssen und so als Sexualobjekte markiert werden – liegt hier nicht eine Vernachlässigung Schutzbefohlener vor? Wenn Frauen laut dem „heiligen“ Koran geschlagen werden dürfen (Sure 4:34), falls sie nur unter dem Verdacht stehen, „widerspenstig“ zu sein? Soll das thematisiert oder verharmlost werden bei den Treffen in Moscheen?

Verfassungsfeindlich: Constantin Schreiber schrieb als Fazit seiner Besuche und Predigtanalysen in deutschen Moscheen (Inside Islam, S. 245):

„Für mich war es ernüchternd, was ich in den acht Monaten in Deutschlands Moscheen zu hören bekam. Bestenfalls waren die Predigten dichte, religiöse Texte […], schlimmstenfalls wurde das Leben in Deutschland, Demokratie und unsere Gesellschaft abgelehnt. Ich würde gerne ein positives Beispiel anführen, eine Predigt, die Weltoffenheit ausstrahlt, eine Brücke baut zum Leben in Deutschland. Leider haben meine Moscheebesuche ein solches Beispiel nicht ergeben.“

2. „Offene Diskussionsrunden mit Organisationen, die sich für die Perspektive von Migranten einsetzen“

Die Perspektive von „Migranten“ ist, im Gegensatz zu Touristen, ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland zu erlangen. Zumindest auf dem Papier gibt es Gesetze, die regeln, unter welchen Umständen eine Einreise und ein Aufenthalt in Deutschland erfolgen darf. Die Polizei ist zuerst einmal an diese rechtliche „Perspektive“ gebunden.

Im Grunde müsste sie den „Organisationen, die sich für die Perspektive von Migranten einsetzen“ erstmal nachdrücklich erklären, dass ihre Klientel gemäß unseres Grundgesetzes gar nicht hätte einreisen dürfen (GG 16a, 2). Und dass die einzige Perspektive, die man ihnen eröffnen kann, eine Ausweisung aus Deutschland ist. Das ist die Perspektive des Rechtsstaates, diejenige, die die Polizisten einzunehmen und zu vertreten haben. Allerdings hätten die (Bundes-)Polizisten diese Perspektive auch ihren Vorgesetzten und den Politikern erklären müssen, die sie 2015 anwiesen, die illegale Masseneinreise nach Deutschland zu gestatten. Nach dem Legalitätsprinzip hätten sie bei diesen Straftaten einschreiten müssen und sich nicht der Regierung Merkel fügen und sich von ihr vereinnahmen lassen dürfen.

Das Projekt „Polizeischutz für die Demokratie“ hat noch weitere inhaltliche Schwerpunkte:

„Es ist im Augenblick sehr wichtig, dass die Polizei sich selbst reflektiert“, sagt der Leiter der Polizeiakademie, Carsten Rose, dem NDR. […] „Die Diskussionen um Black Live Matters, die Rassismus-Vorwürfe, Chatgruppen und ähnliches zeigen uns, dass wir uns stärker verorten müssen. Wofür stehen wir? Für welche Werte? Und was kann jeder einzelne tun?“

3. „Diskussionen um Black Live Matters“

Hier darf man gespannt sein, was Polizisten tun sollen, wenn sie von Schwarzen aufgefordert werden, sich niederzuknien. Sollen sie folgen, wie das schon einmal geschehen ist, oder sagen, dass sie nur beim Heiratsantrag vor ihrer Liebsten knien werden und dass ansonsten alle Leben gleichwertig sind?

4. „Rassismus-Vorwürfe, Chatgruppen und ähnliches“

Bei „Rassismus-Vorwürfen“ folgt die Polizei bereits ihren Regierungen, wenn diese keine Nennung der Herkunft von Straftätern mehr wollen. Rassistisch sei das, weil ein falscher Eindruck entstehen würde, so die häufige Begründung. Oder die Polizei folgt bereits der (Berliner) Regierung, wenn diese „racial profiling“ verbietet, entgegen aller Erfahrung, dass ein junger schwarzer Mann im Park eher mit Drogen handelt als die Oma, die dort spazieren geht.

Man sieht bereits jetzt, dass es eine Tendenz der Polizei gibt, den Regierungen mehr zu folgen als den Gesetzen. Womit wir wieder am Ausgangspunkt wären: dem Anspruch, aus der Geschichte lernen zu wollen. Dazu noch ein Beispiel. Im Dritten Reich war der Neid auf wohlhabende Juden eines der wichtigsten Motive für die bis dahin schon jahrhundertelange andauernde Verfolgung. „Der raffende Jude“ war eine damals weit verbreitete Einstellung. Welchen Unterschied macht es da noch, wenn Paramilitärs („Antifa“) drohend durch Sylt ziehen und ankündigen, man werde „den Reichen“ ihr Geld wegnehmen („Wer hat, der gibt“)? Ist das weniger schlimm, weil es bei den Reichen auch einen Türken treffen könnte, der es zu etwas gebracht hat, es mithin „nicht rassistisch“ ist? Gab es Strafverfahren gegen die unverhohlen Drohenden?

Wer aus der Geschichte lernen will, der muss einen „Transfer“ herstellen können, wie es in der Didaktik heißt. Das Gelernte muss auf neue Situationen übertragen werden können. Man muss das Bedrohliche erkennen können, auch wenn es in einem anderen Gewand daherkommt. Beim genannten Projekt geschieht genau das Gegenteil, nämlich betreutes Denken: „Demokratiepaten“ sollen „für mehr Reflexion“ sorgen, dass also keine falschen Schlüsse gezogen werden sollen. 75 von ihnen wurden bereits ausgebildet, Beispiel:

„Wir versuchen, mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen und Selbstreflexion anzuschieben. Wir bewegen uns oft am Rande der Gesellschaft. Da kommt es oftmals auch zu Problemen mit gewissen Bevölkerungsschichten,“ sagt Butt im Interview. Da könne es zu Schubladendenken kommen, das nicht angebracht sei.

5. „Probleme mit gewissen Bevölkerungsschichten“ – „Schubladendenken“



Schade, dass die „gewissen Bevölkerungsschichten“ nicht genannt werden und ihr Verhalten, das in seiner Häufigkeit zu „Schubladendenken“ führen könnte, wie man befürchtet. Neben den „Demokratiepaten“ sollte es aber auch noch andere neue Institutionen geben, wie ein Pensionär meint, der jetzt bei Amnesty International arbeitet:

„Die Polizei kann viel besser werden, wenn es ihr gelingt, mit ihren eigenen kritischen Geistern gut umzugehen. Die braucht sie, ebenso wie einen unabhängigen Polizeibeauftragten jenseits der Hierarchie, dem sich Polizisten und Polizistinnen anvertrauen können.“ Doch das ist in Niedersachsen derzeit politisch kein breit diskutiertes Thema.

Noch nicht. Das institutionalisierte Denunziantentum wird der vorletzte Schritt sein, bis man dort angekommen ist, wo man eigentlich nicht hin wollte. Wehe den kritischen Geistern bei der Polizei, die das bei den „Diskussionen“ zukünftig thematisieren werden.

