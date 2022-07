Von PROF. EBERHARD HAMER | Der Ukraine-Krieg hat schon jetzt nicht nur den Beteiligten, sondern auch uns in Europa und vor allem Deutschland unermesslichen Schaden zugefügt:

– Der Angreifer Russland hat seinen Blitzkrieg in der Ukraine verloren. Auch im Pressekrieg sind Putin und Russland zu Hassobjekten der westlichen Welt geworden. Russland wurde aus dem internationalen Finanzverkehr (SWIFT) ausgeschlossen und seine Wirtschaft durch eine Fülle von Sanktionen und Boykotten isoliert.

Wo immer die NATO-Staaten Russland schaden konnten, haben sie dies getan und sind nicht einmal vor der Enteignung des Vermögens privater Russen zurückgeschreckt, haben also die Weltrechtsordnung (wie die Amerikaner im letzten Krieg gegen Deutschland) gebrochen und freies Investment in der Welt für Kriegsgegner zum Risiko gemacht.

– Auch die ukrainischen Gebiete, die Russland bisher erobern konnte, sind nahezu wertlos geworden, wurden durch die Kriegshandlungen beider Seiten vorsätzlich total zerstört. Wer immer diese Gebiete nach einem Krieg wählt, muss diese mit ungeheuren Geldsummen in Jahrzehnten neu aufbauen, hat also mehr Last als Lust von diesem Gebietsgewinn.

– Auch sein Kriegsziel, die NATO von der russischen Grenze fernzuhalten, hat Putin nicht erreicht. Die NATO hat im Ukraine-Krieg durch Waffenlieferungen, Luftaufklärung, Ausbildung von Soldaten, Logistik- und Strategiehilfe sowie durch Finanzierung des Ukraine-Krieges praktisch mit Krieg geführt und ist heute stärker mit der Ukraine verbunden als vor dem Krieg.

– Auch das russische Ziel, die Ukraine neutral zwischen den Blöcken zu halten, ist durch den Krieg misslungen. Die Ukraine ist inzwischen zum westlichen Vorposten geworden, wird von der EU staatsfinanziert, durfte Beitrittskandidat werden und wird praktisch schon als beigetreten angesehen. Was immer von der Ukraine übrig bleibt, wird nicht neutral, sondern gegen Russland gerichtete Westprovinz bleiben.

– Der Ukraine-Krieg hat Russland zwar den Donbass und die Krim gesichert, aber wirtschaftlich auf Dauer und entscheidend geschwächt, weil es der NATO gelang, von einer „hirntoten Organisation“ (Macron) wieder durch die Gegnerschaft zu Russland eine neue Existenzberechtigung zu bekommen.

Fragt man sich, ob eine Kriegsfortführung Russland nützt, kommt man ebenfalls zum negativen Ergebnis:

– Schon jetzt hat sich das russische Militär als ineffektiv erwiesen, bei hohen eigenen Verlusten und geringen Geländegewinnen. Russland wird in den nächsten Monaten sein Material verbraucht haben und damit seine militärische Stoßkraft noch weiter verlieren. Eine Verlängerung des Ukraine-Krieges bringt Russland nicht mehr viel. An einen Sieg über die Ukraine glaubt selbst Putin nicht mehr. Es geht für Russland nur noch um eine möglichst gute Ausgangsposition für Friedensverhandlungen.

– Die Ukraine ist durch den Krieg bereits jetzt um ein Drittel geschrumpft, ihre Infrastruktur entscheidend zerstört und militärisch den Angreifern eindeutig unterlegen.

– Der US-Ukrainer Selenski verspricht zwar ständig „die Rückeroberung von Donezk und Krim“ sowie den „Endsieg!“, verliert aber pro Woche eine Stadt und mehr ukrainische Soldaten als der Zulauf internationaler Söldner ausgleichen kann.

– Die Ukraine ist auch pleite. Sie braucht einschließlich der Kriegskosten monatlich vier Milliarden Dollar und hat bei der EU durchgesetzt (von der Leyen), dass ihr monatlich sechs Milliarden überwiesen werden – zusätzlich zu den 60 Milliarden Kriegskosten. Da aber die Ukraine das korrupteste Land Europas ist, versickern die Gelder großenteils in der Oligarchen-Clique von Selenski. Auch er ist inzwischen Multimillionär geworden mit Konten auf den Jungferninseln und Immobilienbesitz auf Zypern. Würde aber die Rechtsfrage in der EU gestellt, warum sie einen Krieg in einem Drittland finanziert, könnten die illegalen Überweisungen vorbei sein und die Ukraine bankrott. Kurz: Die Rest-Ukraine hängt am finanziellen Tropf der NATO-Staaten und der EU.

Die amerikanische Rüstungsindustrie und die US-Regierung glauben, dass der Krieg in der Ukraine „noch Jahre dauern wird“ („Krieg bis zum letzten Ukrainer“). Dies liegt aber nicht im Überlebensinteresse der Rest-Ukraine.

Für die Ukraine wäre deshalb eine Beendigung des Krieges umso schneller, umso besser, wenn die Folgen tragbar bleiben.

Die US-Rüstungsindustrie hat durch den Ukraine-Krieg wieder Militäraufträge, wieder wirtschaftliche Stäre und wieder eine blühende US-Wirtschaft erlebt. Sie will, „dass der Ukraine-Krieg noch Jahre dauern wird“.

Im gleichen Sinne träumt NATO-Stoltenberg „von einem Sieg der Ukraine durch Lieferung von Waffen“.

Neben der US-Rüstungsindustrie ist auch das US-Militär Gewinner des Ukraine-Krieges, weil die vorher „hirntote“ NATO wieder einen Zweck und Sinn in der Feindschaft zu Russland hat und sie sich sogar mit Finnland und Schweden weiter ausdehnt.

Vor allem hat die US-Finanzindustrie durch den Ukraine-Krieg wieder ein Schuldenmoratorium gewonnen, konnte die größte Überschuldung der US-Geschichte und die drohende Zahlungsunfähigkeit durch Zinserhöhungen durch Kriegswirtschaft gestundet werden.

Außerdem sind die USA Gewinner der Sanktionen, weil sie Europa von russischer Energie abschließen und dafür ihr dreimal so teures Fracking-Öl verkaufen können. Langfristig konnten die USA durch den Ukraine-Krieg ihren globalen Wettbewerber Russland über Jahre hinaus schwächen und ihren Exportwettbewerber Deutschland in höhere Rohstoffpreise treiben und gleichzeitig die Absatzmärkte verschließen. Die USA sind die einzigen Gewinner des Ukraine-Krieges, auch seiner weiteren Dauer.

Wenn neben den beiden schon ermüdeten Kriegsparteien Russland und Ukraine Deutschland in Europa der größte Verlierer dieses Krieges ist[1], dürfte kein europäisches Land so sehr an der Beendigung des Ukraine-Krieges interessiert sein, wie Deutschland.

Statt Waffen und Geld für Verlängerung des Krieges an die Ukraine zu liefern, sollten wir deshalb deeskalieren, Friedensvorschläge machen und die Kriegsparteien auf Verhandlungen drängen.

Anfangs werden alle Kompromissvorschläge von den Kriegsparteien mit Geschrei abgelehnt werden, sind sie aber einmal in der Diskussion, wird das Kriegsgeschrei in das Geschrei über Kompromissmöglichkeiten umschlagen.

Allein die Erkenntnis, dass es auf beiden Seiten keinen Sieger geben wird, ist von beiden Kriegsparteien erst einmal zu verdauen.

Dazu kommt, dass Russland durch die Eroberung der Südukraine Fakten geschaffen hat, welche die Ukraine selbst mit dauerhaftem Krieg nicht mehr ändern kann, also verhandeln bzw. akzeptieren muss.

Die Krim und der Donbass sind schon lange fort und die Hoffnung auf „Rückeroberung“ muss die Ukraine angesichts der militärischen Stärkeverhältnisse endlich aufgeben.

Wer die vorstehenden Vorschläge zuerst bringen würde, wird Proteste von beiden Kriegsparteien statt Dank ernten.

Wir müssen aber über Lösungsvorschläge nachdenken und Vorschläge machen. Deutschland als das am meisten vom Krieg geschädigte europäische Land muss hier Vorreiter im eigenen Interesse spielen und die ineinander verbissenen Kriegsparteien mit Realvorschlägen für friedliche Lösungen konfrontieren.

Der Krieg mag noch Wochen oder Monate dauern. Ohne Friedensvorschläge wird er nicht enden. Hier wäre Deutschlands Führungsrolle in Europa gefragt.

PI-NEWS-Autor Prof. Dr. Eberhard Hamer (*15. August 1932 in Mettmann) ist ein deutscher Ökonom. Sein Schwerpunkt ist die Mittelstandsökonomie. In den 1970er Jahren gründete er das privat geführte Mittelstandsinstitut Niedersachsen in Hannover und veröffentlichte über 20 Bücher zum Thema Mittelstand. Hamer erhielt 1986 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Seine Kolumne erscheint einmal wöchentlich auf PI-NEWS.

