Von KEWIL | Auf Bali findet heute und morgen das Treffen der Außenminister der G20 statt. Unsere durch und durch verblödete Außenministerin Annalena Baerbock, die völlig irrsinnig Russland in den Ruin treiben will, trifft vielleicht auf den „Lügner“ (ZDF) Sergej Lawrow, ihren erfahrenen russischen Kollegen. Vielleicht will sie ihn aber auch boykottieren, wenn es der US-Außenminister Blinken befiehlt.

Sicher wird sie tödliche Blicke Richtung Lawrow blitzen lassen, aber den wird das kaum beeindrucken, denn die Mehrheit der G20 (nach Einwohnern), ist eher gegen die USA, die Nato und den Westen, die der Welt unipolar befehlen wollen, was sie zu denken und zu tun hat.

„Völkerrechtlerinnen“ aus dem absteigenden Germany haben das noch nicht geschnallt. Der Globus wird aber immer mehr multipolar, wie die G20 zeigen. Folgende Länder der G20 werden Russland nämlich nicht boykottieren und sanktionieren:

China, Indien, Brasilien, Russland, Mexiko, Türkei, Südafrika, Saudi-Arabien. Indonesien als Gastgeber wird neutral bleiben, und was Argentinien tut, steht noch nicht fest. Der russische Außenminister Lawrow ist bereits auf Bali eingetroffen und wird heute seinen türkischen und chinesischen Kollegen dort treffen.

Mal schauen, was die Außenminister der G20 auf Bali noch treiben. Im November werden sich die Regierungschefs treffen. Putin hat sich schon angemeldet. Auf dem obigen Foto sehen sie das Treffen der G20 am 7.7.2017 in Hamburg. Olaf Scholz war dort gerade Bürgermeister. Noch Fragen?

