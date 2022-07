Wie wirkt das, wenn der NDR-Niedersachen ein Interview zur laufenden Ernte führt und der interviewte Bauer ein T-Shirt trägt, mit der Aufschrift „Habeck der Kinderbuchautor“?

Die Aussage ist nicht falsch, sie ist auch nicht ehrenrührig. Vielleicht ist Habeck ja ein guter Kinderbuchautor. Trotzdem merkt jeder, dass hier eine ganz verschmitzte, subtile Kritik an Robert Habeck geübt wird, der ja jetzt – und das wohl ausschließlich – als Wirtschaftsminister tätig sein muss.

Linguisten könnten eine Proseminar-Arbeit darüber schreiben, mit welchen raffinierten Mitteln hier gearbeitet wurde. Dessen ungeachtet versteht jeder die Aussage sofort, die am Freitag auf NDR-Niedersachsen (ab 0:54) ganz, ganz kurz zu sehen war, auch die Kameramänner vom NDR.

Als der Bauer ins Bild kommt, wird die halbtotale Einstellung auf seinen Oberkörper so kurz wie nur möglich gehalten. Anschließend wird er nur so gezeigt, dass der untere Rand des Bildes über dem Habeck-Schriftzug liegt. Nimmt man den unmittelbar vorher befragten Lohnunternehmer zum Vergleich, so kann man dort die Sekunden zählen, in denen sein Oberkörper mit unbedrucktem T-Shirt gut zu sehen war. Die Kameramänner wussten, warum.

Hätte dort gestanden „Herr Habeck, helfen Sie gegen die Klimakatastrophe!“, so wäre diese politisch korrekte Erkenntnis über den gottgleichen Grünen länger als das Gesicht gezeigt worden. Vielleicht hätte man sogar den Ton abgeschaltet, um den Eindruck nicht zu stören. Aufkleber gegen die AfD sind ebenfalls begehrte Fotomotive des Linkssenders und seiner Kameraleute. PI hat etliche Beispiele dafür dokumentiert, wie so etwas absichtlich ins Bild genommen wurde.

Hier hat der NDR es fast geschafft, die unliebsame (weil nicht ausdrücklich lobende) Aussage zu Habeck aus dem Beitrag herauszuhalten. Aber nur fast. Der kurze Moment reicht aus, um die Aussage im Nachhinein beim wiederholten Abspielen noch ganz kurz zu erkennen. Ein Chapeau dem Landwirt für seine gute Idee und seinen Mut zu dieser Aktion! Leider gehört Mut heutzutage schon dazu, wie die nervöse abwertende Reaktion des NDR bereits zeigt.

Like