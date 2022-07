„Jede eingesparte Kilowattstunde hilft“, präsentierte am 30. März unser Energieminister und Philosoph Habeck seine neuesten Erkenntnisse aus dem Nachsinnen für das deutsche Volk und seinen Nutzen. Das Volk soll den Gürtel enger schnallen, wie dazumal beim Eintopfsonntag, der ja auch schon mal als grüne Neuauflage vorgeschlagen wurde.

Gibt es sonst noch was an Vorschlägen, vom linken Philosophen? Was macht der Energieminister angesichts einer absehbaren bzw. schon vorhandenen Energiekrise? Wie reagiert er auf die Verknappung von Energie? Was tut er da? Er lässt drei weitere Kraftwerke vom Netz nehmen, dieses Jahr, am 31.12.22. Habeck am Dienstag laut FOCUS:

10.52 Uhr: “Wir haben ein Wärme- und ein Versorgungsproblem, kein Stromproblem. Und da hilft uns Atomkraft gar nichts“, sagt Habeck deutlich. Danach spricht er weiter über Kohle und d[ie] Einsparung von Gas. Seine Schlussfolgerung: „Das alles hat mich dazu gebracht, zu schließen, dass Atomkraft in dieser Situation nicht hilfreich ist.“

Seine Begründung ist also: Da man mit Strom nicht heizen könne, könne er das Gas nicht ersetzen, mit dem deutsche Häuser und Wohnungen beheizt werden. Nun muss man Habeck Recht geben, dass man den Strom natürlich nicht durch Kupferleitungen bis in die Gasthermen leiten kann um ihn dort für Heizung und Warmwasser einzusetzen.

Ist sein Gedankengang so einfach, ist es möglich, dass ein deutscher Minister so denkt? Wenn man von den Grünen kommt, wohl schon. Genau zu demselben Schluss gelangte bereits seine Parteikollegin und studierte Theaterwissenschaftlerin (2 Semester) Claudia Roth, als es auch um Gas versus Strom ging (Druckausgabe der WELT vom 10.01.2009:

„Mit Verlaub, mit Atomenergie kann man im Winter nicht heizen.“ […] „Man sollte uns auch nicht für blöder verkaufen, als wir im Schnitt sind.“

Wir lösen mal auf, ganz langsam, für Roth und Habeck und all die anderen Grünen, die hier mitlesen:

Der Anteil von Gas an der Stromerzeugung beträgt 2021: 15,4 %.

Der Anteil von Kernenergie an der Stromerzeugung beträgt 2021: 11,9 %.

Der durch Kernenergie erzeugte Strom ist so viel wie 3/4 des durch Erdgas erzeugten Stroms.

Das heißt, dass der am 31.12. geplante Stopp der Stromerzeugung etwa drei Viertel dessen ausmacht, was durch eingekauftes Gas (oder eingekaufte Kohle) für die Stromerzeugung aufgewandt werden muss.

Wenn man das Gas für die Stromerzeugung einsparen kann, indem man Atomstrom erzeugt, dann muss das Gas nicht mehr für die Stromerzeugung verfeuert werden.

Es ist dann noch da und nicht weg. Dann kann es von Industrie und Haushalten für Produktion und Heizung genutzt werden. Capito, Philosoph?

Like