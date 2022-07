Von KEWIL | Bekanntlich hat Russland das Drosseln von Gaslieferungen durch die Pipeline Nordstream 1 gleich zu Beginn vor Wochen damit begründet, das eine Siemens-Turbine an der Leitung kaputt sei, die zur Reparatur nach Kanada geschickt wurde, aber wegen der verhängten Sanktionen nicht mehr zurückkomme. Natürlich wurde diese Erklärung von der deutschen Presse erstmal verschwiegen und danach nicht geglaubt, sondern alles dem bösen Putin als Schwindel in die Schuhe geschoben..

Weil aber die Energienot groß ist, wollte unser grüner Vizekanzler Habeck, der für das Schlamassel stark verantwortlich ist, das jetzt ein für allemal geklärt haben und ersuchte Kanada – Sanktion hin oder her – um die gnädige Rücksendung der Turbine nach Russland, gern auch über Deutschland, um Putin keine Ausrede mehr zu lassen.

Das ist mehr als nur ein Imageverlust für Habeck: seine Suche nach alternativen Versorgungsmöglichkeiten zu dem »bösen russischen Gas« sind bisher ins Leere gelaufen. Also knickt er jetzt ein und macht eine 180-Grad-Wende zu seiner eigenen, vollmundig angekündigten Sanktionspolitik. Er bittet Kanada eine dort zur Instandsetzung befindliche Gasturbine an Russland auszuliefern, damit die in die Gasleitung Nordstream 1 eingesetzt werden kann.

Aber der Robert hat seine Rechnung ohne unsere Freunde in der Ukraine gemacht, die alle „Werte“ mit uns teilen. Bei denen läuteten sofort alle Alarmglocken, die westlichen Sanktionen sind dem korrupten Regime durchaus heilig:

„Wenn, Gott bewahre, diese Entscheidung genehmigt wird, werden wir zweifellos an unsere europäischen Kollegen appellieren, dass ihr Ansatz revidiert werden muss. Denn wie können wir von Solidarität sprechen, wenn sich Länder nicht an Entscheidungen halten, die sie in Bezug auf Sanktionen getroffen haben?“

Ja, da kennt Kiew keine Freunde mehr. Deutschland soll gefälligst Geld und schwere Waffen liefern, sich an die Sanktionen halten und für Kiew solidarisch frieren! Gerne auch noch mehr, aber sicher nicht weniger. Danke Wolodymyr, du stehst für Recht und Gesetz! Wozu brauchen wir Gas? (Siehe hier Freie Welt Net!)

