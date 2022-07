Das traditionsreiche Unternehmen Villeroy & Boch schließt sein Stammwerk im saarländischen Mettlach zum Jahresende und wird die gesamte Produktion in die Türkei verlagern. Grund wären die hohen Energiekosten, Transportkosten, Kosten für Verpackungen und Rohstoffe sowie das hohe Lohnniveau in Deutschland.

Ja, die sind doch tatsächlich der Meinung, dass man in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann. Allein die Kosten für Gas seien in der Spitze um 500 Prozent gestiegen. Der Strompreis ist ja auch in die Höhe gegangen, so musste der größte deutsche Aluminiumhersteller, die Firma Trimet, schon im Herbst die Produktion im Essener Werk um 50 Prozent herunterfahren und im Hamburger Werk um 75 Prozent. Grund für die Einschränkung: Trimet könnte ohne die Produktionsdrosselung die Stromkosten nicht mehr begleichen. Denn mit dem Anstieg der Gaspreise sind auch die Strompreise gestiegen. Sollten demnächst die Gaslieferungen ganz ausbleiben wäre das der Supergau, so der Trimet-Chef….

