Das neue Teslawerk in Brandenburg macht dicht! Ja, ja ihr habt richtig gehört, gut drei Monate nach der Eröffnung muss der Tesla-Boss sein Autowerk in Brandenburg vorübergehend schließen. Zum Glück nur vorübergehend. Aber was ist denn jetzt das Problem? Also ursprünglich hatte der Tesla vor, 500.000 E-Autos pro Jahr bauen, doch im Moment schaffen Die Arbeiter in Berlin nur 1000 Karossen in der Woche. Das ist gerade mal ein Zehntel des Plans… (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren.)

Like