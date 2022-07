Von Manfred W. Black | Ein spektakuläres Urteil hat das Hamburger Hanseatische Oberlandesgericht gefällt: Ein Deutsch-Marokkaner ist zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er minutiös einen tödlichen Terror-Anschlag geplant hatte (PI-NEWS berichtete).

Der Angeklagte sei eine „tickende Zeitbombe“ gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin am Freitag, deren Namen aus Sicherheitsgründen in einigen Medien nicht genannt wird.

Fast viele Tote

Wohl wahr: Der angeklagte Deutsch-Marokkaner, den das Hamburger Abendblatt „Mahmut C.“ nennt (der richtige Name – Abdurrahman – wurde geändert), hat – in vielen Einzelheiten einen Terroranschlag mit verheerenden Folgen geplant. Es hätte fast „eine große Anzahl von Toten und Verletzten“ gegeben, erklärte das Oberlandesgericht in seiner Urteilsbegründung, das den 21-jährigen Angeklagten nun wegen detaillierter Vorbereitung eines solchen Anschlags verurteilt hat: zu acht Jahren Freiheitsstrafe.

Allerdings kann gegen das Urteil Revision eingelegt werden. Die Verteidigung hatte für eine maximal dreijährige Haft-Sanktion plädiert. Vor Gericht weigerte sich der Angeklagte, sich zu den Tatvorwürfen zu äussern. „Überführt wurde er durch eine Beweislage, die erdrückend ist“ (Die Welt). Er zeigte bis zuletzt keinerlei Reue.

Mit der nunmehr verhängten Freiheitsstrafe erhielt der Deutsch-Marokkaner sogar ein Jahr mehr, als die Bundesanwaltschaft zuvor beantragt hatte. Die Vorsitzende Richterin sagte, der muslimische Angeklagte sei „von einem unbändigen Hass auf vermeintlich Ungläubige und Andersgläubige“ angetrieben gewesen.

C. hat „aufgrund seiner radikal-islamistischen und Al-Kaida-nahen Einstellung seinen Anschlag am 20. Jahrestag der Attentate vom 11. September 2001 verüben wollen, die er bewundert habe“ (Abendblatt).

Die OLG-Senatsvorsitzende: Für seine geplante Tat habe er sich sehr lange „konspirativ und generalstabsmäßig vorbereitet“. Deswegen komme für ihn auch keine – mildere – Jugendstrafe in Frage.

Der Deutsch-Marokkaner hat sich das Material für den Bau eines hoch potenten Sprengsatzes beschafft und ausserdem „versucht, über das Darknet eine Schusswaffe mit Munition und eine Handgranate zu erwerben“ (Abendblatt).

An einen verdeckten US-Ermittler geraten

Bei den Verhandlungen mit dem vermeintlichen Verkäufer der Waffen sei der Angeklagte freilich an einen verdeckten Ermittler in den USA geraten, der wiederum die deutschen Polizei-Behörden informierte.

Auf diese Weise konnte Abdurrahman C. am 26. August vergangenen Jahres festgenommen werden, als er versuchte, eine georderte Handgranate und eine russische Makarow-Pistole in Besitz zu nehmen. Dass die Umsetzung der Anschlagspläne unmittelbar bevorstand, gilt auch dadurch als erwiesen, dass C. im Internet ausgiebig über Fluchtrouten in die Türkei recherchierte.

Weiter erläuterte die Gerichtsvorsitzende: Den Nährboden für die Radikalisierung mit dem „Hinwenden zur gewaltverherrlichenden und menschenverachtenden Ideologie von Al Kaida“ habe bereits das familiäre Umfeld gebildet, in dem der junge Mann aufwuchs.

Schon der Vater war Dschihadist

Bereits der Vater des Verurteilten sei der dschihadistisch-salafistischen Ideologie gefolgt und habe Kontakte zum Umfeld der Terrorzelle vom 11. September gepflegt.

Das Abendblatt berichtete, schon als Jugendlicher habe C. damit begonnen, „sich mit Al Kaida zu beschäftigen“. Demnach lud er zahllose Dateien herunter, „in denen Gewalttaten gegenüber vermeintlich Ungläubigen gebilligt und der Märtyrertod glorifiziert wurde“.

Auch habe er sich mit Reden von Osama bin Laden beschäftigt, die Anschläge verherrlichen. In Chats habe der Verurteilte die Meinung vertreten, dass Menschen, die den Propheten beleidigen, getötet werden müssen.

In einer Internet-Nachricht hatte der Angeklagte eine Passage zustimmend zitiert, in der es hieß: „Wir werden euch Ungläubige töten auf eine Art und Weise, dass die Köpfe rollen werden.“

Der in Hamburg geborene Dschihadist hat sich nach Überzeugung des Gerichts dafür entschieden, „den Weg des gewaltsamen Dschihad durch einen Anschlag zu beschreiten“. Dieses Ziel habe er „mit Eifer“ betrieben. „Dem Zufall sollte nichts überlassen bleiben.“

Viele Fragen blieben offen

Die Frage, ob die Familie des Deutsch-Marokkaners einst als vermeintliche „Flüchtlinge“ nach Deutschland gekommen ist, blieb in der Urteilsverkündung unbeantwortet. Warum diese Terroristen-Familie nie ausgewiesen wurde? Auch diese Frage wurde vor Gericht nicht geklärt.

Schon gar nicht wurde klar, in welchem Ausmaß diese – angeblich „Schutz suchende“ – marokkanische Familie über sehr viele Jahre in den Genuss der deutschen Sozialhilfe gekommen ist, die vom hiesigen Steuerzahler tagtäglich bezahlt wird.