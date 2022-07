Von KEWIL | Nach Broder und Sarrazin zerstört der nächste Achse-Autor seine Reputation als politischer Beobachter. Gunnar Heinsohn (78) ist emeritierter Politik-Professor, war lange an der Uni Bremen, hat über Völkermord geforscht und war zehn Jahre am NATO Defense College (NDC) in Rom.

Heinsohn hat auf der „Achse“ viele Artikel veröffentlicht, in denen er manche Kriege in der Dritten Welt mit einer überquellenden arbeitslosen, jugendlichen Bevölkerung, dem sogenannten „Youth Bulge“, in Verbindung brachte. Diese Beobachtungen klangen durchaus plausibel, und seine Texte waren immer interessant. Sein letzter Artikel zerstört diesen positiven Eindruck aber ziemlich.

Gunnar Heinsohn wirft sich erkennbar in den Staub vor der herrschenden, irren öffentlichen Meinung zum Ukrainekrieg und hängte einen total einseitigen Artikel hin, der die Frage aufwirft, ob das überhaupt von einem Professor stammen kann. Die Jahre bei den Kriegstreibern der NATO haben ihm offensichtlich gar nicht gut getan und das Hirn vernebelt. Auszug Heinsohn zu Nord Stream 2:

Seit spätestens 2000 wissen alle Beteiligten, dass die Ostsee-Pipeline die Ukraine und Polen schwächen soll. Deutschland beginnt seine 22-jährige Arbeit gegen den NATO-Partner in Warschau…

… Gazprom, Ruhrgas, Wintershall und Fortum (zieht sich 2005 zurück) proklamieren öffentlich die Wünschbarkeit und technische Machbarkeit einer Ostsee Pipeline. Die vorerst geschäftlich orientierten deutschen Firmen wissen seit 2000, dass sie Teil einer Operation gegen Polen und die Ukraine sind. Ihre Investoren und Anlageberater beteiligen sich an diesem feindlichen Akt.

Der Herr NATO-Professor hält es also für einen feindlichen Akt, dass das angeblich souveräne Deutschland eine eigene Pipeline durch die Ostsee baute. Seit wann darf man das nicht mehr, seit wann ist das „feindlich“, Herr Professor?

Doch! Ist es natürlich, wenn man weiß, dass die Ukraine und andere Anlieger die Pipelines im Osten mit hohen Durchleitungsgebühren belasten und das russische Gas wie die Raben zu unserem und zu Russlands Nachteil klauen. Wir müssen uns also bestehlen und ausrauben lassen, nur dann sind wir liebe Nachbarn. Gunnar hast du sie noch alle – deine Leser haben den Schwindel durchschaut. Einer schreibt:

Haben alle hier ein links -grünes Brett vorm Kopf ? Oder anders gefragt … sind langsam völlig Ballaballa ? Wir haben kaum Öl , kein Gas , Kohle – und Kernkraftwerke sind im ideologischen Weltklima -Rettungswahn abgestellt, und gleichzeitig wird dem Präsident des rohstoffreichsten Landes der Welt pausenlos auf allen Medien ins Gesicht gespuckt, anstatt endlich wieder für normale Handelsbeziehungen zu sorgen und somit die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten . Es müssen wohl erst Aufstände im Winter wegen Hunger und Kälte stattfinden bis hier einige politisch Verantwortliche wieder normal werden . Der Putin ist an allem schuld , NEIN ideologisch verkleisterte Deppen die sich ständig im moralischem GUTSEIN suhlen und das Land in den Abgrund reißen.

Hier der einseitige Heinsohn-Artikel, den die Leser mehrheitlich kritisieren. Laut Broder hat die Achse seit dem Ukraine.Krieg viele Leser verloren. Das hat offenbar Gründe.

