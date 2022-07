Am Samstag veröffentlichte ein IT-Mitarbeiter des Laptop-Auswerters Jack Maxey eine große Menge wiederhergestellter Daten von Hunter Bidens Laptop auf dem Internet-Forum 4chan. Fotos und Videos scheinen zu belegen, dass der Präsidentensohn sexuelle Beziehungen nicht nur mit der Witwe seines 2015 an Krebs verstorbenen Bruders Beau, Hallie Biden hatte, sondern auch mit deren damals 14-jährigen Tochter Natalie.

Im November 2021 berichtete The National File, dass Hallie Biden ihrem Geliebten Hunter Biden in Textnachrichten auf dem Hunter-Biden-Laptop vorgeworfen habe, sich in „sexuell unangemessener Weise“ mit einem minderjährigen Familienmitglied zu verhalten. Die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert und Kommentatorin Candace Owens hatten diese Minderjährige als Natalie Biden identifiziert.

Die New York Post Journalistin Miranda Devine beschreibt in ihrem Buch „Laptop from Hell“ wie Hunter im Sommer 2018 Textnachrichten an Natalie schrieb, dass ihre Mutter „immer noch nicht zulässt, dass ich dich ohne Papas Anwesenheit sehe – frag sie warum…“

Hallie leitete diese Textnachrichten an Joe Biden weiter, mit der Bemerkung „wenn Hunter nicht auf Entzug geht und jede Woche mehrere Tests machen lässt, weiß ich nicht wie DU Natalie… in seine Nähe lassen kannst.“ Hunter warf daraufhin seinem Vater Illoyalität vor, und dass Joe Hunter mit Hallie betrüge. „Warst du heute bei Beau, Vater, hast du Hallie geküsst … Du siehst … dein Benehmen verbreitet sich wie ein Lauffeuer.“

Am 22.9.2018 schrieb Hunter an seine Schwester Ashley, Hallie hätte „meiner Therapeutin erzählt, dass ich mich mit (Name geschwärzt) in sexuell unangemessener Weise verhalten habe“, so National File. „Sexuell unangemessen, meine Therapeutin musste sie zehn Minuten lang befragen um sicherzugehen, dass sie nicht einer polizeilichen Meldepflicht unterliegt.“

Die Bilder, die am Wochenende veröffentlicht wurden, scheinen eine intime Beziehung zwischen Hunter Biden und seiner Nichte Natalie (geb. 2004), die zu diesem Zeitpunkt 14 war, zu belegen.

Ein anonymer Kommentator auf 4chan fasste den zeitlichen Ablauf zusammen:

(Das würde erklären, warum Hunter Biden im April 2019 seinen Laptop mit Wasserschaden in den Reparaturladen von John Paul Mac Isaacs in Delaware gebracht hat.)

Der Laptop-Experte Jack Maxey bestätigte gegenüber PI-NEWS, dass diese Darstellung der Wahrheit entspricht. Im Gespräch mit Mary Grace nannte Maxey Hunter Biden „einen auf tödliche Weise toxischen Menschen, einen Pädophilen, der Kinder groomt (abrichtet).“ Er hoffe, dass „eines Tages irgendein Vater dieser Mädchen ihn zur Rechenschaft ziehen wird.“

Maxey warnt davon, explizite Filme und Bilder aus dem Internet zu speichern. Der Besitz von Kinderpornographie ist strafbar.

„Laptop from Hell“ von Miranda Devine erscheint November 2022 in deutscher Übersetzung im Kopp Verlag.

