Von WOLFGANG HÜBNER | Am Dienstag war mal wieder viel Aufregung in den alternativen Diskussionsforen des Internets: Robert Habeck beliebter als Scholz! (wozu nicht viel gehört); Robert Habeck der Wunschkanzler der meisten Deutschen! Die Reaktion: Entsetzen und Wut unter den rechtsoppositionellen Kreisen im Land; viele Klagelieder, Deutschland sei nun wirklich verloren; für solch ein Volk lohne kein Einsatz oder gar Widerstand mehr. Offen gesagt: Ich kann das alles nicht mehr hören! Warum lassen wir, die derzeitige Minderheit der noch einigermaßen klar und vernünftig Denkenden, uns immer wieder von solchem manipulativen Firlefanz der bunten Stimmungsdemokratie aufschrecken und verunsichern?

Es hängt vielleicht mit meinem fortgeschrittenem Alter zusammen: Ich habe genug Namen in der Politik mal kurz, mal länger aufleuchten, doch stets auch noch immer verlöschen gesehen. Es gibt keinen Grund, das nicht auch bei den aktuellen Fällen Habeck und Baerbock zu erwarten. Gewiss ist es nicht erfreulich, wie groß offenbar die Zahl der Landsleute ist, die derzeit vor Bewunderung für das grüne Duo Infernale ganz schwindlig im Kopf sind. Aber wird das auch so bleiben, wenn die Russen ihr Gas nur noch über Nord Stream 2 liefern wollen? Die links-grün dominierten Propagandamedien werden jedenfalls nie müde werden, uns die Politiker und Parteien als „populär“ zu verkaufen, die volksfeindlicher kaum sein könnten. Wir müssen uns endlich angewöhnen, das zu ignorieren!

Was jetzt und künftig viel mehr zählt, ist die Besinnung auf die eigene Kraft und die eigenen Möglichkeiten. In verschiedenen Orten Deutschlands gibt es schon Aktionen und Ansätze von außerparlamentarischem Widerstand gegen die politischen und wirtschaftlichen Zumutungen des in die totale Sackgasse führenden Machtblocks. Dazu gehören in bestimmter Weise sogar diejenigen, die auf Volksfesten oder privaten Feiern demonstrativ das „verbotene“ Ballermann-Lied von der geilen Layla anstimmen. Das mag niveaulos sein, aber immerhin nicht so niveaulos wie die tägliche Medienhetzerei.

Und selbst wenn tatsächlich zwei Drittel der Deutschen ihr Wohl und ihre Zukunft den Grünen anvertrauen wollten (was ich bezweifle) – es bliebe immer noch ein Drittel, das zum nationalen Selbstmord nicht bereit ist. Das reicht nicht für die Macht im Staat, aber reicht allemal zur kritischen Masse für die Entwicklung eines gesellschaftlichen Widerstands, der wirksam werden kann. Und dann ist es ganz egal, was Umfragen unter einem Großteil von täglich „Heute“ und „Tagesschau“ konsumierenden wohlstandsverwahrlosten Zeitgenossen ergeben.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like