Das Undenkbare geschieht zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten: Der russische Gasriese Gazprom kündigt in einem Schreiben an die deutschen Gasversorger höhere Gewalt ab dem 14. Juni an und verzichtet damit auf jegliche Entschädigung für die seitherigen Ausfälle.

Das erste Mal, dass die deutsch-russischen Beziehungen in diesem Jahr unter Schock standen, war am 22. Februar, als Bundeskanzler Olaf Schloz selbst hartgesottene politische Beobachter mit dem Einfrieren des Genehmigungsverfahrens für die neu zu bauende Gaspipeline Nord Stream 2 überraschte. Die 11 Milliarden Dollar teure Pipeline unter der Ostsee hätte die Gasmenge, die direkt von Russland nach Deutschland geleitet wird, verdoppelt, doch Scholz blockierte stattdessen die Inbetriebnahme. Das waren noch Zeiten, als Berlin davon sprach, Russland zu „besiegen“.

Scholz‘ Schritt war eine Reaktion auf Moskaus Entscheidung vom 21. Februar, zwei abtrünnige Regionen der Ukraine als unabhängige Republiken anzuerkennen. Russland-Falken in Deutschland applaudierten seiner Entscheidung. Der Beifall kam in Strömen. Jana Puglierin, Leiterin des European Council on Foreign Relations in Berlin, lobte Scholz mit den Worten, er lege „die Messlatte für alle anderen EU-Länder höher… das ist echte Führungsstärke in einem entscheidenden Moment.“

In Moskau, das den deutschen Energiemarkt sehr gut kennt, wurde Scholz‘ Schritt jedoch als ein Akt der absichtlichen Selbstbeschädigung angesehen. Moskau reagierte mit einem Anflug von sardonischem Humor. Dmitri Medwedew, ehemaliger Präsident und stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, twitterte: „Willkommen in der schönen neuen Welt, in der die Europäer bald 2.000 Euro pro 1.000 Kubikmeter Gas zahlen werden!“

Er spielte damit auf die düstere Realität an, dass Gas ein Viertel des deutschen Energiemixes ausmacht und mehr als die Hälfte davon aus Russland stammt. Es war klar, dass die Abhängigkeit Deutschlands von Gas nur noch steigen konnte, nachdem es nach der Katastrophe von Fukushima 2011 in Japan beschlossen hatte, aus der Kernenergie auszusteigen und sich verpflichtet hatte, bis 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen.

Scholz betonte jedoch, dass Deutschland die Solar- und Windkraftkapazitäten ausbauen werde, „damit wir Stahl, Zement und Chemikalien ohne fossile Brennstoffe produzieren können“. Seine Zuversicht beruhte auf der Tatsache, dass Deutschland einen langfristigen Vertrag mit Russland über die Lieferung von Gas zu einem günstigen Preis über Nord Stream 1 abgeschlossen hatte.

Das erste Anzeichen dafür, dass etwas schrecklich schief läuft, war, als die einflussreiche russische Tageszeitung Iswestija am 11. Juli unter Berufung auf Branchenexperten in Moskau schrieb, dass der geplante routinemäßige Stillstand von NS1 für die jährlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten vom 11. bis 21. Juli andauern könnte, weil Kanada aufgrund von Sanktionen gegen Russland die zur Reparatur vorgesehene Turbine zurückhält.

Die Tageszeitung prognostizierte weiter, dass Gazprom wegen der westlichen Sanktionen höhere Gewalt ankündigen könnte, da Siemens bereits zweimal nach Reparaturen in Kanada die Ausrüstung nicht an Gazprom zurückgegeben hat, was zu einer Verringerung des Gasflusses von den geplanten 167 Millionen Kubikmetern pro Tag auf 67 Millionen Kubikmeter pro Tag führte.

Izvestia merkte an, dass die Situation zu einem Anstieg des Spotmarktpreises für LNG von 2.000 Dollar pro 1.000 Kubikmeter – vielleicht sogar noch mehr – bis zu 3.500 Dollar“ – führen würde, ausgehend von dem Preisniveau vom 8. Juli von 1.800 Dollar.

Auf ein dringendes Ersuchen aus Berlin und eine Empfehlung an Washington, auf die Sanktionen zu verzichten, hat Kanada inzwischen zugestimmt, aber laut Iswestija wird es selbst nach der Rückgabe der Turbinen durch Siemens an Gazprom „einen langen Zeitraum geben, in dem die Turbinen getestet werden, um festzustellen, wie korrekt sie repariert wurden. Niemand möchte Turbinen installieren, die nach der Reparatur in einem unfreundlichen Land ausfallen könnten. Die tatsächliche Zeit für den Start der Turbinen und die Wiederherstellung der Auslegungskapazität von SP-1 (NS1) beträgt also zwei bis drei Monate.

Das heißt, Gas kann frühestens im September/Oktober durch NS1 fließen. Selbst dann wird Gazprom möglicherweise nicht mehr als 60 Prozent seiner Kapazität nutzen können, da die Überholung von zwei weiteren Turbinen überfällig ist.

Die Experten erklärten gegenüber der Zeitung Iswestija, dass die Probleme mit der Gasknappheit in der Europäischen Union in den nächsten Wintern anhalten werden und die Behörden möglicherweise gezwungen sein werden, „die Warmwasserversorgung einzuschränken, die Straßenbeleuchtung zu dimmen, Schwimmbäder zu schließen und energieverbrauchende Geräte abzuschalten“ und darüber hinaus anstelle von grüner Energie auf Kohle umzusteigen.

Die Zeitung „Kommersant“ berichtete heute, dass es sich bei den klassischen Fällen höherer Gewalt um Naturkatastrophen, Brände usw. handele, im Falle von Gazprom jedoch „um eine technische Fehlfunktion von Anlagen“, die zu Rechtsstreitigkeiten führen könne – und „entscheidend wird sein, ob die Maßnahmen von Gazprom zur Unterbrechung der Gaslieferungen in einem angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Ausmaß der technischen Probleme standen.“

Offensichtlich ist Gazprom gut vorbereitet. Die Deutschen vermuten, dass Gazproms Alibi der Nichtlieferung von Gasturbinen aus Kanada und anderen Ländern falsch ist. Und der Kommersant sieht einen „langwierigen Prozess“ voraus. Der Haken ist, dass wir auf lange Sicht alle tot sind.

Für Deutschland ist dies jedoch eine ernste Situation, da viele Industrien möglicherweise stillgelegt werden müssen und es zu schweren sozialen Unruhen kommen könnte. Die Deutschen sind überzeugt, dass Moskau auf die „nukleare Option“ zurückgreift. Die große Frage ist, ob die Solidarität Deutschlands mit der Ukraine einen kalten Winter überstehen wird.

Die Zuversicht von Scholz beruhte auf der Überzeugung, dass Russland die Einnahmen aus den Gasexporten dringend benötigt. Doch heute erwirtschaftet Moskau mit weniger Exporten mehr Einnahmen. Die beste Strategie Russlands wäre heute wohl, die Gaslieferungen zu reduzieren, ohne sie ganz einzustellen, denn selbst wenn Russland nur noch ein Drittel des früher verkauften Gases verkauft, bleiben seine Einnahmen unangetastet, da die weltweite Verknappung von Flüssiggas den Marktpreis exponentiell in die Höhe getrieben hat. Es ist anzunehmen, dass Gazprom genau das tun würde.

Putin hat einmal aufgedeckt, dass Russland im Rahmen der langfristigen Verträge Gas an Deutschland zu einem lächerlich niedrigen Preis verkauft hat – 280 Dollar pro tausend Kubikmeter – und Deutschland sogar russisches Gas mit einem ordentlichen Gewinn an andere Kunden weiterverkauft hat!

Was Deutschland am meisten schmerzt, ist, dass es hier nicht nur um das Einfrieren von Häusern geht, sondern um die Implosion seines gesamten Wirtschaftsmodells, das dank der Importe billiger fossiler Brennstoffe aus Russland zu sehr von Industrieexporten abhängig ist. Die deutsche Industrie ist für 36 Prozent des Gasverbrauchs verantwortlich.

Deutschland hat sich in der Ukraine-Krise in jeder Hinsicht prinzipienlos verhalten. Es gab vor, Zelensky zu unterstützen, scheute aber davor zurück, militärische Unterstützung zu leisten, was zu einem unangenehmen diplomatischen Streit zwischen Kiew und Berlin führte. Andererseits war Deutschland, als Moskau das neue Zahlungssystem für Gasexporte einführte und die Zahlung in Rubel vorschrieb, das erste Land, das sich dem anschloss, wohl wissend, dass die neue Regelung die EU-Sanktionen unterlief.

So besteht Moskau darauf, dass deutsche Gaskäufer Euro- und Dollarkonten bei der Gazprombank (die nicht den EU-Sanktionen unterliegt) unterhalten und die Währungen in Rubel umtauschen, da die russische Zentralbank den westlichen Sanktionen unterliegt und nicht mehr auf den Devisenmärkten handeln darf!

Die Russen haben die Europäer zum Affen gemacht. Natürlich ist es unmöglich, ein Land zu sanktionieren, das auf wertvollen Rohstoffen sitzt. Russland ist der zweitgrößte Ölexporteur der Welt, der größte Gasexporteur und der größte Exporteur von Weizen und Düngemitteln sowie von Seltenerdmetallen wie Palladium.

Sowohl Boeing als auch Airbus haben sich über Risiken in ihrer Lieferkette beklagt. Airbus importiert große Mengen an Titan, wobei etwa 65 Prozent des Metalls aus Russland stammen. Das Unternehmen hat die EU öffentlich aufgefordert, keine Beschränkungen für das Material einzuführen, das für die Herstellung wichtiger Flugzeugkomponenten verwendet wird.

Daher ist es nicht überraschend, dass die EU das Tempo der Sanktionen gegen Russland verlangsamt. Die Bürokraten in Brüssel haben das Potenzial für eine Ausweitung der Sanktionen ausgeschöpft, und die politischen Eliten geben zu, dass die Sanktionen ein Fehler waren.

Die Folgen für die europäischen Volkswirtschaften sind bereits äußerst gravierend. Die steigenden Energiepreise treiben die Inflation in allen EU-Ländern in die Höhe. Prognosen zufolge wird die Inflation in Frankreich in diesem Jahr 7 % erreichen, in Deutschland 8,5-9 % und in Italien 10 %. Und das ist erst der Anfang. Die meisten Länder werden im nächsten Jahr mit einem ernsthaften Rückgang des BIP konfrontiert sein – zwischen 2 und 4 Prozent.

(Ein langer Aufsatz von gestern, erschienen im indischen Blog Indian Punchline. Man ist erstaunt, wie ausgiebig sich der Betreiber M. K. BHADRAKUMAR Gedanken über Deutschland macht. Aber in seiner aktiven Zeit als Diplomat war er auch in Germany. Automatisch übersetzt mit www.DeepL.com/Translator. Heute fließt Gas durch Nordstream 1, aber mit verminderter Kapazität. k.)

Like