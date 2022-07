Nicht nur Wirtschaftsfachleute wissen, dass die „Ampel“ mit ihrer Politik die Inflation fördert und die Deindustrialisierung Deutschlands vorantreibt. Eine vernichtende Bilanz.

Die ökonomische Personalikone der deutschen Nachkriegszeit hatte zur Inflation jedenfalls noch ein beruhigend klares Verhältnis. Der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard meinte: „Die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick; sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen.“

Der deutsche Medienkonsument, der wach und verständig rezipiert, weiß, dass die Verteuerung durch eine grün-ideologisierte Politik verursacht wurde und wird. Immerhin hat die von den Liberalen in der Regierungskoalition zumindest tolerierte CO 2 -Öko-Religion dreistellige Teuerungsraten im Energiebereich als Inflationstreiber gebracht. Oligopolistischen Mineralölkonzerne und die Öl-Handelsgesellschaften tun ein Übriges, um beim Abschöpfen im großen Stil nicht die Preise an den Zapfsäulen nach unten rutschen zu lassen. Alles Gauner oder was?

Ach so, und mitnichten ist für das ganze ungute Szenario der Ukraine-Krieg ursächlich. Das wird von den Mainstream-Medien zwar gern und penetrant suggeriert, doch wird dabei die Tatsache verschwiegen, dass das eigentliche Inflationspotential in der seit 2015 vervierfachten Geldmenge in Europa auf Zentralbankebene liegt. Inflationstreibend wirkt auch, dass die politisch gemachte Corona-Krise mit ihren völlig überzogenen Maßnahmen zu bis heute anhaltenden Lieferkettenbrüchen führte. Das bedeutet weniger Produktion und damit weniger Güter, die auf gleich viel oder mehr Geld treffen. In dem Zusammenhang verweist der AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel gerne zusätzlich auf einen Umstand, den die wenigsten „auf dem Schirm haben“. Nämlich die unrechtmäßige Migrationspolitik der ehemaligen Kanzlerin, die denjenigen, die hier schon länger gut und gerne leben, eine gigantische Anzahl sogenannter „neuer Mitbürger“ bescherte. Das wiederum drückt in den Immobilien- und Mietmarkt. Dirk Spaniel: „Hier hat sich die Massenmigration als Preistreiber herausgestellt. Die nahezu plötzliche Anwesenheit von zwei Millionen Menschen mehr in Deutschland führt zu einem akuten Mehrbedarf an 500.000 bis einer Million Wohneinheiten, was so keiner in die Langfrist-Planung eingebaut hatte.“

So richtig „lustig“ wird es ab Dezember 2022. Dann soll nämlich – Beschluss des Bundestages – kein russisches Erdöl mehr importiert werden dürfen. Weil es den Deutschen dann immer noch zu geht, werden ab Frühjahr 2023 russische Diesel-Importe gestoppt. Bisher kamen etwa 30% des in der Bundesrepublik verwendeten Gases aus russischen Pipelines, so auch circa 20% des tankbaren Diesels. Das Problem wird sich allerdings in Bälde nicht nur in den Tankstellen bemerkbar machen, denn das umweltschädliche Flüssiggas aus den USA und Katar kostet heute schon das Sechsfache von dem, was russisches Gas kostet. Gas fällt in jedem Fall zukünftig als sogenannte Regelenergie, die die Verluste der erneuerbaren „Flatterenergie“ auffängt, aus.

Bis dato kamen 20% unseres Stroms aus Gaskraftwerken. Doch der grüne Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, der mit Deutschland bis heute noch nie etwas anfangen konnte, sträubt sich aus ideologischen Gründen dagegen, die Laufzeit der noch laufenden drei Kernkraftwerke zu verlängern. Das Ergebnis der politischen Fehlentscheidungen haben die Deutschen zu tragen. Der Strom wird noch teurer werden. Neue Stromverträge setzen bereits jetzt 0,50 € für die Kilowattstunde fest, alte nannten ca. 0,30 €/kWh als Abrechnungseinheit. Beim Gas liegen die Neuangebote um den Faktor 4 höher als vorher, was im Gasenergiebereich eine Inflation von 400 – 500 Prozent Inflation bedeutet. Schätzungen für einen Vier-Personen Haushalt liegen bei künftigen 2.500 € Mehrausgaben per anno, falls Gas als Energie verwendet wird.

Für den promovierten Maschinenbauingenieur Dirk Spaniel ist der Fall klar: „Die Gesetzesbeschlüsse des Bundestags zeigen eine deutliche Tendenz hin zu massiver Zentralisierung und Planwirtschaft. Die wenigsten bekommen es mit, aber es wurden bereits Enteignungs- und Requirierungsgesetze beschlossen und in der Sommerpause soll das neue Energieversorgungssicherheitsgesetz kommen, dessen Inhalte wir von der Opposition noch gar nicht kennen. Der Staat ist der Inflationsgewinner, er profitiert über die Einkommenssteuer und die durch höhere Preise ebenfalls höhere Mehrwertsteuer. Und, er ist der Inflationsgewinner, weil er sich über die Vernichtung der Kaufkraft, die Entwertung des Geldes bequem entschulden kann.“ Spaniel als Obmann des Bundestagsausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur sieht Deutschland schon jetzt auf dem Weg in eine Mangelwirtschaft, da schon jetzt der Mangel zu verwalten ist und eine ansatzweise Notwirtschaft herrscht.

