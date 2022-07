Von KEWIL | Seit Tagen rotieren die Putin-Hasser in der gleichgeschalteten Mainstream-Presse und ergehen sich in sinnlosen Spekulationen, ob die Russen die Gaspipeline Nordstream 1 ab dem 21. Juli – also in drei Tagen – wieder anstellen.

Kaum ein Blatt hat sich aber die Mühe gemacht, nach der Reparatur der kaputten russischen Siemens-Turbine zu fragen, die wochenlang wegen der verheerenden westlichen Sanktionen in Kanada fest hing und von Siemens nicht repariert und nach Russland zurückgeschickt werden durfte. Laut den Russen ist sie wichtig, und Nordstream 1 arbeitet mit halber Kraft, solange sie fehlt. Heute liest man erstmals in der ZEIT positive News dazu:

08:46 Uhr: Nord-Stream-1-Turbine nach Deutschland geliefert

Die fehlende Turbine für den Betrieb der Nord-Stream-1-Pipeline ist einem Medienbericht zufolge repariert und von Kanada nach Deutschland geliefert worden. Am Sonntag sei sie per Flugzeug nach Deutschland gebracht worden, wie die russische Zeitung Kommersant unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet. Fünf bis sieben Tage werde es dauern, bis die Turbine in Russland ankomme – falls es keine Probleme mit der Logistik oder dem Zoll geben werde.

Der russische Gaskonzern Gazprom hatte die vollständige Inbetriebnahme von Nord Stream 1 zunächst infrage gestellt, da die wichtige Turbine sich in Kanada zur Reparatur befand. Expertinnen und Experten befürchteten daher, dass auch nach den planmäßigen Wartungsarbeiten und dem damit verbundenen Lieferstopp kein Gas mehr durch Nord Stream 1 fließen wird. Ab dem 21. Juli soll das Gas laut der Betreibergesellschaft wieder geliefert werden.



Könnten uns die vernagelten russlandfeindlichen Mainstream-Medien also gnädigst weiter auf dem Laufenden halten, wann die Turbine endlich in Russland eintrifft und wie lange der Einbau dort dann dauert? Erst dann können wir doch realistisch mit der vollen Ladung Gas rechnen, also wohl Ende Juli. Und erst dann wissen wir, ob Russland seinen Vertrag – im Gegensatz zum Westen – einhält.

Übrigens könnten wir auch längst Nordstream 2 vertragsgemäß in Betrieb nehmen, und alle Gasprobleme wären sofort gelöst. Schlagt das mal vor, ihr Russen-Hasser! Und Selenski soll sein notorisches Lügenmaul endlich halten.

