Als hätte man es nicht gewusst, als wäre es einfach nur eine böse Überraschung, vom Himmel gefallen oder plötzlich da, wie der Teufel aus der Kiste. Doch wenn es an allen Ecken des sozialen Lebens in Deutschland brennt, wird für das Zuschieben des Schwarzen Peters auch der Bildungspolitik die fällige Aufmerksamkeit gegönnt. Dabei hätte man vieles am jetzigen Zustand längst abstellen können. Den Lehrern hat man jedenfalls nicht richtig zugehört.

Seit Jahren ist der Lehrermangel an den bundesdeutschen Schulen Thema. Schon 2018 ermittelte die Bertelsmann Stiftung bis zum Jahr 2025 einen Mangel an 35.000 Lehrerinnen und Lehrern, während Bildungskritiker Josef Kraus für die kommenden zehn bis zwanzig Jahre einen Mehrbedarf an bis zu 76.000 Lehrern und einen Ersatzbedarf an rund 190.000 Lehrern eruiert hat. Die ARD Online-Redaktion schreibt im April dieses Jahres: „Bis 2035 werden mindestens 23.800 Lehrkräfte fehlen, prognostiziert die Kultusministerkonferenz.“

Selbst die in Schönfärberei geübten Verfasser des Nationalen Bildungsberichts 2022 sehen den Lehrermangel als das drängendste Problem in der bundesdeutschen Bildungslandschaft. Das Deutsche Schulportal meint dazu: „Dabei gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass der Mangel noch größer wird, als in dem Bericht beschrieben. Der Fachkräftemangel im Bildungsbereich läuft nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) völlig aus dem Ruder. Wenn der Teufelskreis von Überlastung und Mangel nicht durchbrochen werde, drohe ein noch größeres Defizit an Lehrkräften. Seit der Abfrage der Kultusministerkonferenz (KMK) zum Lehrerbedarf in den Ländern im März 2022 ist klar, dass sich das Problem des Lehrermangels nicht allein durch Aufstockung der Studienplätze lösen lässt. Laut Prognose fehlen bis 2035 vor allem Lehrkräfte in der Sekundarstufe I und in der beruflichen Bildung. Schon jetzt können viele Schulen ihren Bedarf nicht mit ausgebildeten Fachkräften decken, viele Länder setzen auf den Quereinstieg.“

In einem bemerkenswerten Artikel „Herumgedoktert, runtergewirtschaftet und zu Tode reformiert“ in der Tagesstimme hat bereits der frühere Lehrer Hans-Peter Hörner als Mitglied im baden-württembergischen Landtagsausschuss für Kultur, Jugend und Sport gewarnt: „Das Absenken der Bildungsqualität und der Anforderungsstandards für Schulabschlüsse, die hohen Zuwanderungsraten in das Bildungssystem, reformpädagogische Irritationen statt Pflege bewährter Lehrmodelle und Curricula und auch die auffallend ungleiche Bezahlung von Lehrkräften verschiedener Schultypen sind sicherlich der falsche Weg, um das deutsche Schulsystem vor einem kompletten braindrain, einer Implosion zu bewahren.“

Und weil eine Reihe von Bundestagsabgeordneten aus patriotischer Einstellung heraus eine Zukunft für Deutschland wollen, hat die Bundestagsfraktion der AfD zum Thema einen umfassenden Antrag eingebracht. Ausgangslage für den Antrag war ein Gutachten im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung e.V. (VBE), demnach „in Deutschland im Jahr 2030 81.000 Lehrkräfte [fehlen werden].“ Der Lehrkräftemangel sei auch eine Folge steigender Schülerzahlen und der Pensionierungswelle bei Lehrern. Besonders besorgniserregend – so die AfD-Parlamentarier – sei dabei der geringe Neuzugang an ausgebildeten Lehrkräften in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – den MINT-Fächern also.

In genau diesen Fächern hat im Übrigen – nahezu aktuell – das „Institut der Deutschen Wirtschaft“ in seinem MINT-Frühjahrsreport 2022 „die MINT-Arbeitskräftelücke auf einen April-Rekordwert in Höhe von 320.600 fehlenden MINT-Arbeitskräften“ beziffert. Zeit zu handeln also. Im Antrag der AfD wird jedenfalls viel gefordert. Unter anderem heißt es in der ersten Version: „Nach dem Lehrerverband VBE wünschten sich 31 Prozent der Lehrkräfte mehr Personal und 26 Prozent einen höheren Stundenausgleich für Leitungsaufgaben. Nur wenn der Bund und die Länder im Rahmen eines „Qualitätspakt Schule“ (vergleichsweise mit dem Digitalpakt) gemeinsam die Herausforderungen annehmen, können die Probleme zumindest entschärft werden.“ Möglich, dass wenigstens im Bildungsbereich konstruktive Signale gesendet werden würden, wenn die Bundesregierung tatsächlich der Forderung der AfD genügt und mit den Bundesländern gemeinsam einen überfälligen Qualitätspakt Schule schließt.

