Von WOLFGANG PRABEL* | Was derzeit von Märchenrobert zwecks Verarmung der Arbeiterklasse durchgeführt und geplant wird, wird zu Unruhen führen, wenn nicht zu einer Revolution. Es gibt eine massive Verteuerung der zur Reproduktion der Arbeitskraft erforderlichen Mittel, ohne daß eine Kompensation über entsprechende Lohnerhöhungen erfolgt. Dasselbe betrifft übrigens die Renten, deren Erhöhung deutlich unterhalb der Inflation liegt.

Karl Marx lag nicht ganz falsch, als er neben dem zur Reproduktion der Arbeitskraft erforderlichen Teil des Lohns einen traditionell gewachsenen erkannte:

„Ich könnte mit einer Verallgemeinerung antworten und sagen, daß wie bei allen andern Waren so auch bei der Arbeit ihr Marktpreis sich auf die Dauer ihrem Wert anpassen wird; daß daher der Arbeiter, was er auch tun möge, trotz aller Auf- und Abbewegungen, im Durchschnitt nur den Wert seiner Arbeit erhielte, der sich in den Wert seiner Arbeitskraft auflöst, bestimmt durch den Wert der zu ihrer Erhaltung und Reproduktion erheischten Lebensmittel, deren Wert in letzter Instanz reguliert wird durch das zu ihrer Produktion erforderliche Arbeitsquantum.

Allein es gibt gewisse eigentümliche Merkmale, die den Wert der Arbeitskraft oder den Wert der Arbeit vor dem Wert aller andern Waren auszeichnen. Der Wert der Arbeitskraft wird aus zwei Elementen gebildet – einem rein physischen und einem historischen oder gesellschaftlichen. Seine äußerste Grenze ist durch das physische Element bestimmt, d.h. um sich zu erhalten und zu reproduzieren, um ihre physische Existenz auf die Dauer sicherzustellen, muß die Arbeiterklasse die zum Leben und zur Fortpflanzung absolut unentbehrlichen Lebensmittel erhalten. Der Wert dieser unentbehrlichen Lebensmittel bildet daher die äußerste Grenze des Werts der Arbeit. (…)

Außer durch dies rein physische Element ist der Wert der Arbeit in jedem Land bestimmt durch einen traditionellen Lebensstandard. Er betrifft nicht das rein physische Leben, sondern die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, entspringend aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, in die die Menschen gestellt sind und unter denen sie aufwachsen. Der englische Lebensstandard kann auf den irischen Standard herabgedrückt werden; der Lebensstandard eines deutschen Bauern auf den eines livländischen.“

Dieser traditionell gewachsene Anteil des Lohns zeigt sich zum Beispiel in Ferienreisen, Wirtshausbesuchen, Netflix, der Nutzung von Funktelefonen und Fernsehern, dem Besuch von Fußballspielen, Schuleinführungen, der Haltung von nicht für die Verspeisung vorgesehenen Haustieren, Kinobesuchen, Kosmetik, Fitnessstudio usw.

Dieser Teil des Lebensstandards wird derweilen massiv angegriffen, die regierenden Steinzeitromantiker in Berlin haben die Kosten der notwendigen Reproduktion wie Lebensmittelpreise, Weg zur Arbeit, Heizkosten in derartige Höhen katapultiert, daß für die sog. „gesellschaftliche Teilhabe“ nichts übrig bleibt. Einigen Freunden und Bekannten sind beispielsweise die jährlichen Heizkosten von 1.500 auf 4.000 € hochgeschnippt.

Bis zum Durchschnittslohn von 3.000 € haben die eingetretenen Verteuerungen der Lebensgrundlagen verheerende Auswirkungen auf die privaten Budgets, darüber hinaus sind es immer noch relevante Einschnitte.

Es ist ein gewaltiges Gesellschaftsexperiment, was da angeschoben wurde: Lassen sich die Werktätigen das gefallen, oder werden sie rebellieren? Wenn man in die Geschichtsbücher reinsieht, ist ein Krieg oder eine Revolution wahrscheinlicher, als die Hinnahme der gesellschaftlichen Deklassierung. Interessant übrigens die Entwicklung nach den beiden Weltkriegen: Nach WK I Sozialismus, sozialer Abstieg, Zwangsversteigerungen, eine Revolution und ein Krieg, nach WK II gedämpfte Marktwirtschaft, schnelle Erreichung des Vorkriegsniveaus und zwanzig Jahre relative Ruhe.

Die Klimapolitik ist die perfekte Vorlage für die Erzeugung von Unruhen. Nach der Prognose von Heinrich Heine mit etwas Zeitverzug: „Der deutsche Donner ist freilich auch ein Deutscher und … kommt langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wisst: der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht.“

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wenn ich von Pöbel spreche, nehme ich davon aus: erstens alle, die im Adressbuch stehen, und zweitens alle, die nicht drin stehen.“ (Heinrich Heine)

*Zuerst erschienen auf prabelsblog.de

Like