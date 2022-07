Die Eskalation bei den Bauernprotesten in Holland war schon seit Tagen vorhersehbar (PI-NEWS berichtete). Am Dienstagabend war es soweit, Polizisten eröffneten in Herenveen, an der Auffahrt zur A23 das Feuer auf einen an ihnen vorbeifahrenden Traktor. Andernorts wurden Demoteilnehmer mit vorgehaltener Waffe bedroht, um sie zum Aussteigen zu zwingen.

Bei der gezielten Schussabgabe in Herenveen wurde zwar niemand verletzt, nur der Traktor beschädigt, dennoch scheint damit eine weitere Eskalationsstufe im Szenario der Staat gegen seine Bürger gezündet worden zu sein.

Schon seit Wochen protestieren die holländischen Bauern gegen Pläne der EU zur Vernichtung der Agrarwirtschaft und jüngst auch gegen ihre „Ministerin für Umwelt und Stickstoff“, Christianne van der Wal, die bekannt gab, mindestens 30 Prozent der Tierhaltungsbetrieben müssten geschlossen werden, andernfalls würde man die Bauern ihres Hab und Gutes berauben – also enteignen.

Die Polizei versucht sich rauszureden und erklärt, die Schussabgabe sei aus einer Bedrohungssituation heraus erfolgt. Pech nur, dass es ein Video gibt, auf dem zu sehen ist, dass der Lenker keineswegs etwa auf die Beamten zu-, sondern lediglich an ihnen vorbeigefahren ist. Nun soll es zwar wegen der Schussabgabe eine Untersuchung geben, was aber nicht aufwiegt, dass hier ein weiteres Tabu gebrochen wurde, wenn der Staat mit scharfer Munition auf ein Grundrecht – nämlich das der Demonstrationsfreiheit – reagiert.

Irre ideologisch ausgerichtete Politik, blanke Bürgerfeindlichkeit, staatliches Raubrittertum und mit gefährlicher Gewaltandrohung bzw. –ausführung gegen Grundrechte – das ist die Aufkündigung der Demokratie seitens der Regierenden und ein schon gar nicht mehr schleichender Weg in ein totalitäres, menschenverachtendes Regime. (lsg)

