Auf dem NATO-Gipfel in Madrid wurde Finnland eingeladen, dem Bündnis beizutreten. Was bedeutet das für Finnland? Sollte der russische Präsident Wladimir Putin die 830 Meilen lange finnische Grenze verletzen, werden die Vereinigten Staaten Helsinki verteidigen und Russland an der Seite Finnlands bekämpfen. Was bedeutet Finnlands Mitgliedschaft in der NATO für Amerika?

Wenn Putin einen militärischen Vorstoß in Finnland unternimmt, werden die USA gegen die größte Nation der Welt, die über ein Arsenal von 4500 bis 6000 kampffähigen und strategischen Atomwaffen verfügt, in den Krieg ziehen.

Kein Präsident des Kalten Krieges hätte im Traum daran gedacht, eine solche Verpflichtung einzugehen – das Überleben unserer Nation zu riskieren, um das Territorium eines Tausende von Meilen entfernten Landes zu verteidigen, das nie ein vitales Interesse der USA war. Ein Krieg mit der Sowjetunion wegen der Erhaltung finnischen Territoriums wäre während des Kalten Krieges als Wahnsinn angesehen worden.

Wir erinnern uns: Harry Truman weigerte sich, Josef Stalins Blockade von Berlin mit Gewalt zu durchbrechen. Dwight Eisenhower weigerte sich, US-Truppen zu entsenden, um die ungarischen Freiheitskämpfer zu retten, die 1956 in Budapest von sowjetischen Panzern niedergeschlagen wurden. Lyndon B. Johnson unternahm nichts, um den tschechischen Patrioten zu helfen, die 1968 von den Armeen des Warschauer Paktes niedergeschlagen wurden. Als Lech Walesas Solidarnosc 1981 in Polen auf Befehl Moskaus zerschlagen wurde, gab Ronald Reagan mutige Erklärungen ab und schickte Xerox-Geräte.

Obwohl die USA während des Kalten Krieges jährlich Erklärungen zur Unterstützung der „gefangenen Nationen“ in Mittel- und Osteuropa abgaben, wurde die Befreiung dieser Nationen von der sowjetischen Kontrolle nie als so lebenswichtig für den Westen angesehen, dass ein Krieg mit der UdSSR gerechtfertigt gewesen wäre.

In den 40 Jahren des Kalten Krieges nahm die NATO, die 1949 mit 12 Mitgliedsstaaten gegründet worden war, nur vier weitere Staaten auf – Griechenland, die Türkei, Spanien und Westdeutschland. Mit der Einladung an Schweden und Finnland, als 31. und 32. Staat eine Kriegsgarantie nach Artikel 5 zu erhalten, hat die NATO ihre Mitgliederzahl seit dem, was – sicherlich von den Russen – für das Ende des Kalten Krieges gehalten wurde, verdoppelt.

Alle Staaten, die einst zu Moskaus Warschauer Pakt gehörten – Ostdeutschland, Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien – sind jetzt Mitglieder einer US-geführten NATO, die sich gegen Russland richtet. Drei ehemalige Republiken der UdSSR – Estland, Lettland und Litauen – sind jetzt ebenfalls Mitglieder der NATO, einem Militärbündnis, das gegründet wurde, um die Nation, der sie während des Kalten Krieges angehörten, einzuschließen und zu kontrollieren.

Litauen, dessen Bevölkerung 2 % der russischen Bevölkerung ausmacht, hat soeben eine teilweise Blockade des Warenverkehrs über sein Gebiet nach Kaliningrad, der russischen Enklave an der Ostsee, verhängt. Auf Putins Protest hin hat Vilnius Moskau daran erinnert, dass Litauen Mitglied der NATO ist.

Es ist ein Diktum der geostrategischen Politik, dass eine Großmacht niemals einer geringeren Macht die Möglichkeit einräumen sollte, sie in einen großen Krieg hineinzuziehen.

1914 stellte das kaiserliche Deutschland seinem österreichischen Verbündeten einen „Blankoscheck“ aus, um Serbien für seine Rolle bei der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand zu bestrafen. Wien löste den Scheck des Kaisers ein und griff Serbien an, und der Große Krieg 1914 bis 1918 war eröffnet. Im März 1939 gab Neville Chamberlain eine Kriegsgarantie an Polen ab. Sollte Deutschland Polen angreifen, würde Großbritannien an der Seite Polens kämpfen.

Gestärkt durch diese Kriegsgarantie des Britischen Empires blockten die Polen Hitler ab und weigerten sich, mit Berlin über die deutschen Ansprüche auf die Stadt Danzig zu sprechen, die ihnen auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 abgenommen worden war.

Am 1. September 1939 griff Hitler an und Großbritannien erklärte den Krieg, der sechs Jahre dauerte und das britische Empire tödlich verwundete. Und Polen? In Jalta 1945 stimmte Winston Churchill zu, dass ein von der Sowjetunion besetztes Polen in Stalins Obhut bleiben sollte.

Putin ist ein russischer Nationalist, der den Zusammenbruch der UdSSR als das größte Unglück des 20. Jahrhunderts betrachtet, aber er ist nicht allein für die schlechten Beziehungen zwischen unseren Ländern verantwortlich. Wir Amerikaner haben eine führende Rolle in dem gespielt, was sich zu einem zweiten Kalten Krieg entwickelt, der noch gefährlicher ist als der erste.

Im letzten Vierteljahrhundert, nachdem Russland den Warschauer Pakt aufgelöst und die UdSSR in 15 Staaten zerfallen ließ, drängten wir die NATO, die geschaffen wurde, um Russland einzuschließen und einzudämmen, nach Mittel- und Osteuropa.

2008 trieben die Neocons Georgien dazu, Südossetien anzugreifen, was eine russische Intervention und die Zerschlagung der georgischen Armee zur Folge hatte. 2014 stifteten die Neocons die Ukrainer dazu an, das gewählte prorussische Regime in Kiew zu stürzen. Als dies gelang, eroberte Putin die Krim und Sewastopol, seit Jahrhunderten der Heimatstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.

Im Jahr 2022 forderte Moskau die USA auf, sich zu verpflichten, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Wir weigerten uns. Und Putin griff an. Können wir es den Russen verdenken, wenn sie glauben, dass ihr Land vom Westen an die Wand gedrückt wurde?

Die Amerikaner scheinen die dunklen Warnungen der Russen, dass sie, anstatt die Niederlage in der Ukraine, die Demütigung ihres Landes und ihre Einkreisung und Isolierung zu akzeptieren, auf taktische Atomwaffen zurückgreifen werden, zu ignorieren.

Ist es wirklich klug, diese Warnungen als „Säbelrasseln“ abzutun?

(Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version): Das Original von Pat Buchanan steht hier auf seiner Homepage. Buchanan ist ein bekannter konservativer Politiker und Publizist in den USA, der mehrmals als Präsidentschaftskandidat antrat.)

