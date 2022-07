Von KEWIL | Nancy Pelosi (82) ist in der Luft – über dem Pazifik auf dem Weg nach Westen. Als Sprecherin des US-Repräsentantenhauses ist sie nach Präsident und Vizepräsidentin die dritthöchste Politikerin der USA und könnte sogar in einer Militärmaschine fliegen.

Tut sie das? Zusammen mit ein paar Abgeordneten will sie in Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan landen und die „gemeinsame Sicherheit“ im indopazifischen Raum stärken. Aber das ist zweitrangig. Jeder will wissen, ob sie auch Taiwan ansteuert. Und genau das hat sie bisher – nicht mehr – gesagt.

I’m leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

Wird sich Pelosi getrauen, Taipeh anzusteuern?

Das interessiert auch den mächtigsten Mann in China. Am Donnerstag sagte Chinas Staatschef Xi Jinping in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden: »Wer mit dem Feuer spielt, wird sich irgendwann verbrennen. Ich hoffe, dass die US-Seite das richtig versteht.«

In chinesischen Militärkreisen kam die Idee Pelosis auch nicht gut an. Man veranstaltet ein Manöver vor Taiwan, und es wurde davon gesprochen, die Insel in der Luft einzukreisen und den US-Jet abzudrängen.

Interessant ist der ganze Machtkampf USA – China natürlich auch im Zusammenhang mit USA – Ukraine – Russland. US-Präsident Joe Biden jedenfalls fand Pelosis geplanten Trip nach Taiwan schon vor drei Tagen „keine gute Idee“. Aber der Präsident hat schon wieder Corona und hütet vielleicht das Bett?

Bald werden wir genau wissen, ob sich die USA noch getrauen, etwas gegen den erklärten Willen Chinas zu tun? (PI-NEWS hat bereits auf den Konflikt aufmerksam gemacht, und hier die neuesten Meldungen zu Pelosis Reise!)

Like