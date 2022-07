Waren die Nationalsozialisten tatsächlich Sozialisten? Und hat die Sowjetunion unter Joseph Stalin tatsächlich einen „kommunistischen“ Kampf gegen Tradition und Familie geführt? Das sind Fragen, über die heute (zurecht!) immer noch gestritten wird – und zwar nicht nur unter Historikern. Interessant ist, dass dies keineswegs neue Fragestellungen sind, sondern diese Themen schon die Zeitgenossen der 1930er-Jahre bewegten. Ein neues Buch gibt Einblick in das Europa dieser Zeit: zwischen den Kriegen, zwischen den Fronten, zwischen Faschismus und Kommunismus.

Pierre Drieu la Rochelle war jemand, den man heute vielleicht als „rechten Hipster“ und früher als Dandy bezeichnet hätte. Der französische Schriftsteller kam desillusioniert aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause, doch seine Heimat, das „alte“ Europa, gab es da schon nicht mehr. Aber statt in Resignation stürzt er sich jetzt ins Abenteuer – und geht auf Spurensuche.

„Heimat Europa“ heißt treffenderweise das neue Buch aus dem Jungeuropa Verlag. Es versammelt die Reiseberichte Drieu la Rochelles aus der spannenden und konfliktreichen Zeit zwischen 1931 und 1942, die durch den Verlag recherchiert, gesammelt und erstmals übersetzt wurden. Der scharfe Beobachter und politisch interessierte Drieu la Rochelle erkundet die Länder, die der Erste Weltkrieg so verändert hat. Natürlich besucht er dabei auch Hitlers Deutschland; allerdings nicht, um das Brandenburger Tor zu besichtigen oder Schloss Neuschwanstein in Augenschein zu nehmen. Nein, der Franzose ist vor allem an den Menschen und der herrschenden Politik interessiert. Völlig unvoreingenommen unterhält er sich mit einem SA-Mann und fragt ihn nach dem Gehalt des Wortes „Sozialismus“ im Begriff „Nationalsozialismus“. Die Antwort könnte auch heutige Leser überraschen!

Wer sich ein wenig mit französischer Literatur auskennt, der weiß natürlich um Pierre Drieu la Rochelles spätere Rolle als Kollaborateur im von Deutschland besetzten Frankreich. Mitte der 1930er-Jahre sieht die Welt aber noch anders aus und Drieu bereist sie als Beobachter, nicht als ideologischer Festungshäftling. Zu seiner Berufung gehört es auch, dem ideologischen Kontrahenten des Deutschen Reichs einen Besuch abzustatten. Im Kreml herrscht zu dieser Zeit Joseph Stalin mit eiserner Hand – für Drieu, der sich später zum Faschismus orientieren sollte, ein Problem? Die Antworten sind im Buch zu finden; aber einfach macht es sich der Autor bestimmt nicht.

Richtig knifflig wird es bei den Ländern, die zwischen Berlin und Moskau stehen. Die Donaumonarchie Österreich-Ungarn war bekanntlich nach 1918 in mehrere Teile zerbrochen, die sich nun erst als Staaten, Nationen und Völker konstituieren müssen. Vielleicht auch deswegen sucht Drieu la Rochelle gleich mehrmals die Tschechoslowakei (unter dem sicherlich nicht unumstrittenen Präsidenten Edvard Beneš) auf und auch das Königreich Ungarn wird zum Ziel der Reisen des Lebemanns aus Frankreich. Wieder geht es in Drieu la Rochelles Artikeln aus diesen Ländern nicht um die Anfertigung eines Reiseratgebers, sondern um die zentralen Fragen dieser Zeit: Was wollen diese Völker? Und wie gedenken sie ihre Unabhängigkeit gegen Deutschland und die Sowjetunion behaupten? Der Autor kommt nach seinen Besuchen und Gesprächen zu einem ganz eigenen Ergebnis; er glaubt an ein geeintes Europa. Eine passende Antwort auf unsere Zeit? Die Schwäche der EU lässt uns daran zweifeln.

Nur wenige Jahre später würde sich dieser Wunschtraum aber im Pulverrauch des nächsten Krieges auflösen. Pierre Drieu la Rochelle wählt am 15. März 1945 den Freitod, vielleicht nun restlos resigniert vom Aufeinanderprallen der großen Ideologien und Mächte, die dieses – sein! – Europa ein weiteres Mal in Schutt und Asche legen. Die Beobachtungen, die er zuvor in seinen Artikeln niederschrieb und die wir nur in Form von „Heimat Europa“ vor uns haben, überdauern aber die Zeit und sind weiterhin aktuell. Denn: Wieder einmal treffen mitten in Europa zwei Machtblöcke aufeinander, wieder einmal sind die kleinen europäischen Staaten zwischen den Fronten eingekeilt (wieder die Tschechen! Wieder die Ungarn!), wieder einmal steht der Krieg vor unserer Haustür. Wie antwortet Europa auf die Urgewalten, die sich gerade in der Ukraine entladen? Das ist die Frage unserer Tage; wir selbst müssen sie beantworten, aber dieses neue Buch wird bei der Suche nach Worten zu helfen wissen.

