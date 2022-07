Während die meisten EU-Länder gespannt darauf warten, ob Russland nach der Abschaltung von Nord Stream 1 in diesem Monat die Gasversorgung wieder aufnimmt, hat die Europäische Kommission ein 5,4-Milliarden-Euro-Paket für die Erforschung und Entwicklung von Wasserstoffantrieb genehmigt.

Wasserstoff wird oft fälschlicherweise als Lösung für den „Klimawandel“ und die Kohlenstoffemissionen gepriesen (die in keiner Weise eine legitime Bedrohung für den Planeten darstellen, wie die eigenen Temperaturdaten der NOAA und der Anstieg der Welttemperaturen um lediglich ein Grad Celsius im letzten Jahrhundert zeigen).

Wasserstoff ist eine notorisch schwer zu produzierende Technologie, was die Effizienz angeht. Damit Wasserstoff vollständig umweltfreundlich ist, muss er durch Elektrolyse von Wasser hergestellt werden, das sich in das H2 und das O aufspaltet, aus dem es besteht, anstatt wie Benzin zusätzlichen Kohlenstoff zu produzieren. Wasserstoff-Brennstoffzellen erweisen sich durchweg als minderwertig und verlieren 30 Prozent ihrer Energie bei der Aufspaltung von H2 in Sauerstoff, zusätzlich zu den 26 Prozent Energieverlust durch den Transport des Elektrolyseurs.

Warum setzt die EU-Führung weiterhin auf Märchentechnologien, wenn sie doch bereits Zugang zu grüner Energieerzeugung in Form von Kernkraft hat? Die Kernenergie wird zwar von Umweltschützern oft verteufelt, doch handelt es sich dabei um eine emissionsfreie Energiequelle, die bereits entwickelt ist und darauf wartet, genutzt zu werden.

Wenn es ihnen tatsächlich um eine sofortige Verringerung des Kohlenstoffausstoßes ginge, würden die Regierungen aufhören, ihre Zeit und Steuergelder für furchtbar ineffiziente Windkraftanlagen und Traumtechnologien wie Wasserstoff zu verschwenden, und sich auf „saubere“ Energiequellen konzentrieren, die sich bereits bewährt haben.

Der Hauptnachteil der Kernenergie sind die Kosten, die sich auf etwa 15 Milliarden Dollar pro Anlage belaufen. Aber die EU hat von 2014 bis 2020 bereits 232 Milliarden Dollar für Klimaschutzinitiativen ausgegeben, die offensichtlich nutzlos waren, weil sie bis heute eine Hysterie über die globale Erwärmung verbreiten. Sie hätten in dieser Zeit Dutzende von Kernkraftwerken in ganz Europa bauen können und wären damit fertig gewesen.

Aber das werden sie nicht tun, denn bei den Bewegungen zum Klimawandel geht es nicht um Wissenschaft, sondern um Ideologie, und ein Teil ihrer Ideologie besteht darin, die Industrie zu Fall zu bringen und den Kapitalismus zu untergraben. Die Kernenergie passt nicht in dieses Bild und funktioniert ein wenig zu gut für die Industrie, also ignorieren sie sie.

In der Zwischenzeit beginnen die einzelnen europäischen Länder zu erkennen, dass sie in Bezug auf ihre Wirtschaft und ihre Fähigkeit, in den kälteren Monaten für Wärme zu sorgen, auf eine Katastrophe vorbereitet werden. Einige kehren zu altbewährten Energieträgern wie Kohle zurück, da die Frage der russischen Gaslieferungen noch nicht geklärt ist.

Es hat den Anschein, als würde die EU demütig werden und die Prioritäten neu setzen müssen. Die größte Priorität ist das Überleben und fast niemand in der Bevölkerung wird sich mitten in einer Energiekrise mitten im Winter für Kohlenstoffemissionen oder Wasserstoffforschung interessieren.

(Ein aktueller Artikel von Tyler Durden bei ZeroHedge, auch automatisch übersetzt von Deeplr. In der Tat haben die EU und Deutschland an jeder Ecke und bei jedem Thema riesige Probleme. Nicht nur Wasserstoff ist eine teure Märchentechnologie, die uns nicht weiterbringt. Überall nur künftige Scheinlösungen und nichts Solides in der Gegenwart. Das ist die Lage. K.)

