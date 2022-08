In Gladbeck im nördlichen Ruhrgebiet will der „Verband der Islamischen Kulturzentren“ (VIKZ) ein Schülerwohnheim für Jungen errichten und betreiben. Aus diesem Grund findet am Samstag von 14:30 bis 20 Uhr eine Islamaufklärungs-Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) mit PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger – von der WAZ in einem Vorbericht als „islamfeindlicher Extremist“ bezeichnet – und dem „Islamistenjäger“ Irfan Peci am dortigen Willy-Brandt-Platz statt. Die Veranstalter freuen sich über jeden Interessenten und Unterstützer aus der Umgebung. PI-NEWS wird den Livestream von EWO-Online wie immer rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung in diesen Beitrag einbetten.

