Von KEWIL | Deutschland hat eine wirre Störung, was den Holocaust angeht. Offenbar hatte die Ampel-Regierung den Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas für Dienstag nach Berlin eingeladen. Jeder weiß aber, dass die Palästinenser keine Judenfreunde sind. Was hat man also erwartet? Günstigen Wind für Öl und Gas aus Nahost oder was?

Abbas, immerhin 87 Jahre alt und schon seit ewigen Zeiten in der Fatah und seit 2004 PLO-Vorsitzender, verdammte nicht wie gewünscht das Olympia-Massaker der Palästinenser 1972 in München, sondern sprach von „50 Massaker in 50 palästinischen Dörfern und Städten, 50 Massaker, 50 Holocausts“, die Israel verübt habe.

Bundeskanzler Scholz fiel auf die Schnelle nichts ein, er nickte und gab Abbas artig die Hand (PI-NEWS berichtete). Hinterher warf sich die Presse aber empört schwer ins Zeug, und erklärte den Deutschen zum tausendsten Mal den Holocaust – der Welt eigentlich auch, aber die wollte Nichts wissen, außer in Israel, wo Scholz sich verspätet telefonisch entschuldigte. Natürlich waren geflissentlich alle Parteien empört, inklusive die emeritierte Merkel und der Zentralrat.

Und in der Hauptstadt wurde der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin aktiv und startete ein „Ermittlungsverfahren wegen Anfangsverdachts der Volksverhetzung gem. § 130 Strafgesetzbuch“. „Hat sich Palästinenser-Chef Abbas strafbar gemacht“, fragte die BILD ganz ernst.

Was aber wollen wir tun, wenn sich der Verdacht erhärtet? Abbas in Palästina kidnappen und festnehmen? Oder mit einer Drohne erledigen? Wie lächerlich wollen wir noch werden?

Es stellt sich doch die Frage, was für eine Politik wir betreiben sollen. Wenn wir alle boykottieren und nicht einladen und besuchen, die keine Musterdemokratie nach Berliner Vorbild (!) installiert haben, können wir mit drei Vierteln der Welt nicht mehr reden. Wollen wir das? Und umgekehrt – wer auf der Welt will von Berlin außer Geld überhaupt noch etwas hören oder richtet sich nach Germany? Wir sind sowieso auf dem absteigenden Ast – der Holocaust-Paragraph wird uns nicht retten.

Aber langsam, es ist wieder einmal der deutsche Steuerzahler, der die Welt, Palästina und Abbas rettet, retten muss. Die Bundesregierung hat den Palästinensern für 2021 und 2022 Geld für „humanitäre Hilfen und Entwicklungsprojekte“ zugesagt. Mit 340 Millionen Euro flog Abbas aus Berlin nach Hause!

