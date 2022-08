Von KEWIL | Endlich kritisiert auch im Westen jemand die verbrecherische Kriegsführung der Ukraine. Man hat bereits geglaubt, das passiert im gleichgeschalteten, angeblich „freien“ Westen nie. Die durch und durch verkommene deutsche Presse sah und sieht jedenfalls in der ukrainischen Armee nur heldenhafte Engel und hängt jedes Kriegsverbrechen den Russen an. Nicht so Amnesty International:

Ukrainische Truppen gefährden Zivilpersonen, indem sie im Kampf gegen die russische Invasion in besiedelten Wohngebieten, unter anderem in Schulen und Krankenhäusern, Stützpunkte einrichten und von dort Waffensysteme einsetzen. Zu diesem Schluss kommt Amnesty International auf der Grundlage umfassender Recherchen.

Solche Taktiken verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht und gefährden das Leben von Zivilpersonen, da dadurch zivile Objekte als militärische Ziele ins Fadenkreuz geraten. Bei darauffolgenden russischen Angriffen auf diese Wohngebiete wurden Zivilpersonen getötet und zivile Infrastruktur zerstört.

„Wir sehen hier ein Muster, mit dem die ukrainischen Truppen bei ihren Einsätzen aus Wohngebieten heraus die Zivilbevölkerung in Gefahr bringen und das Kriegsrecht verletzen“, so Agnès Callamard, internationale Generalsekretärin von Amnesty International. „Dass sich die Ukraine in einer Verteidigungsposition befindet, entbindet das ukrainische Militär nicht von der Pflicht, sich an humanitäres Völkerrecht zu halten.“

Die Pressemitteilung von Amnesty International ist noch viel länger und ausführlicher:

Mitarbeiter*innen von Amnesty International konnten an fünf Orten beobachten, wie ukrainische Streitkräfte Krankenhäuser faktisch als Militärstützpunkte nutzten. In zwei Städten wurden Krankenhäuser von Dutzenden Soldat*innen dazu genutzt, sich auszuruhen bzw. sich dort aufzuhalten und Mahlzeiten zu sich zu nehmen. In einer anderen Stadt feuerte das Militär aus der Nähe des Krankenhauses Geschosse ab.

Und so weiter, siehe hier! Warum hat es noch kein einziges deutsches Presseorgan fertig gebracht, auch nur einen einzigen solchen Sachverhalt herauszufinden, zu beschreiben und zu veröffentlichen? Ich wiederhole: Kein einziges.

Natürlich haben die deutschen Medien auch seit Jahren keinen einzigen Reporter oder Korrespondenten im Donbass, beten aber seit Monaten die tägliche Lügenkanonade aus Kiew von Clown Selenski getreulich nach und verkaufen diese kritiklos ihren Lesern und Zusehern als Wahrheit. Wie erbärmlich!

