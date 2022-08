Erstmals seit zwei Jahren wird an diesem Samstag wieder der Christopher-Street-Day in Hamburg in alter Größe stattfinden, wie der NDR berichtet:

Nach Angaben des Vereins Hamburg Pride haben sich 82 Gruppen angemeldet, darunter 30 mit Trucks. Erstmals seit der Corona-Pandemie findet die Demo wieder in ihrer traditionellen Form statt. Der Zug startet am Sonnabend um 12 Uhr in der Langen Reihe. Schon ab 9 Uhr ist dann die Straße gesperrt. Die Demo soll durch die Innenstadt führen. Zielpunkt ist der Jungfernstieg. Dort soll der Zug gegen 16.30 Uhr eintreffen.

Dazu zwei Gedanken:

1. Der ökologische Fußabdruck der Schwulen, Lesben und anderen Geschlechter dürfte nicht gering sein: 30 LKW ziehen zum Vergnügen der Sex-Besessenen Wagen, damit die fein Angezogenen nicht zu Fuß laufen müssen und das Outfit nicht leidet. Die Frage ist nun aber, warum die fußläufig besser Aufgestellten unter den Demonstranten diese Wagen nicht einfach an langen Seilen per Hand ziehen. Hier und da ließe sich das vielleicht mit Pony- und Peitsche-Fantasien kombinieren. Auf jeden Fall wäre es umweltfreundlicher. Was sagt Fridays for future dazu?

2. Auch die Bewegung „Letzte Generation“ legt Wert darauf, dass die Verbrenner unter den LKW ihre Arbeit einstellen. Deshalb hindern sie nicht nur regelmäßig Menschen daran, zur Arbeit zu gelangen. Rettungswagen mussten schon stehen bleiben, für das höhere Ziel der Abwendung der menschengemachten weltweiten Klimakatastrophe in Deutschland durch sie. Hier hätten sie nun mal Gelegenheit zum ganz großen Coup, indem sie den CSD blockieren und sich auf der Route an der Straße festkleben.

Der Beifall der linken Hamburger Medien sollte ihnen sicher sein. „Klimaaktivismus muss richtig nerven“, feuerte die ZEIT vor einigen Wochen die Gesetzesbrecher an. Hier hätte die „Letzte Generation“ nun die Gelegenheit, das perfekt zu erreichen. Also, los geht`s, wenn ihr Mut habt!

