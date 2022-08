Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Dienstag in New Jersey Gespräche mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump geführt.

In einem Facebook-Video bezeichnete Viktor Orbán Donald Trump als einen wichtigen Verbündeten Ungarns. „Wir setzen uns beide für die Bekämpfung der illegalen Migration ein, wir setzen uns beide für niedrige Steuern ein, und vor allem setzen wir uns beide für den Frieden ein.“ Ungarns Ministerpräsident sagte, das einzige Gegenmittel gegen Krieg-Inflation und Krieg-Wirtschaftskrise sei Frieden.

„Aber Frieden kann nur von starken Führern geschaffen werden, daher ist es in unserem Interesse hier in der Nachbarschaft der Ukraine, dass die Vereinigten Staaten stark sind“, erklärte er.

Viktor Orbán betonte, dass Donald Trump die Werte der Ungarn respektiere und schätze. „Unsere Zusammenarbeit war in der Vergangenheit gut, und wir können hoffen, dass sie auch in Zukunft gut sein wird. Ich wünsche ihm viel Glück“, fügte er hinzu.

Donald Trump schrieb auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social:

„Es war großartig, Zeit mit meinem Freund Viktor Orbán, dem Premierminister von Ungarn, zu verbringen. Wir haben viele interessante Themen besprochen – nur wenige Menschen wissen so viel darüber, was heute in der Welt vor sich geht. Wir haben auch seinen großen Wahlsieg im April gefeiert.“

Das Treffen fand im Anwesen des ehemaligen Präsidenten in Bedminster, New Jersey, statt und wurde von Außenminister Péter Szijjártó, Balázs Orbán, dem Strategie-Berater des Ministerpräsidenten, Zsolt Németh, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten der Ungarischen Nationalversammlung, Susie Wiles, der Direktorin von Save America, Brian Jack, dem Berater und Taylor Budowich, dem Kommunikationsdirektor von Save America, begleitet.

Sowohl Viktor Orbán als auch Donald Trump werden diese Woche auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Dallas sprechen.

„Beide verstehen, dass wir nicht von den radikalen, aufgeweckten Korporatisten oder den Milliardären kontrolliert werden sollten, die denken, dass man normalen Menschen nicht zutrauen kann, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen“, sagte CPAC zuvor in einer Erklärung an „The Hill“.

