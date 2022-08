Von KEWIL | Vor über einem Jahrzehnt, genauer gesagt seit März 2011, fing die vollidiotische, hirnrissige und total verantwortungslose Politik in Deutschland an. Es ist in der Tat die wahnsinnigste Politik der ganzen Welt.

Damals verkündete die skrupellose Kanzlerin Merkel (CDU) zusammen mit der FDP zur Freude der ganzen verrückten grünlinken Politblase den Ausstieg aus der Kernenergie, OHNE jeden Ersatz. Ohne Ersatz, ersatzlos, das ist der alles entscheidende Fakt.

Man warf eine funktionierende, verlässliche und über Jahrzehnte sichere – Deutschland hat bis heute keinen einzigen Toten wegen der Kernenergie – und wichtige Energietechnik und Versorgung einfach auf den Müll ohne Rücksicht auf Verluste, ohne auch nur etwas Vergleichbares etwa aus der Solartechnik oder mit Windmühlen zu haben. Alles war Zukunftsmusik, die bis heute nicht funktioniert.

Hauptsache „Wir schaffen das“. Dieser dumme Spruch genügte, und genauso geht es weiter bis heute. Es wird sich schon etwas finden. Findet sich was? So wird aktuell die „Wasserstoff-Technologie“ als Energie der Zukunft ohne CO2 angepriesen, die es aber nicht gibt, die physikalisch idiotisch ist und sauteuer wird.

Erst soll Wasserstoff mit „erneuerbaren Energien“ (gibt es physikalisch auch nicht), also Sonne und Wind, in Afrika (!) hergestellt werden und dann per nicht-existenter Pipeline oder nicht-existenten Flüssiggas-Häfen und per kaum verfügbaren Tankern aus der Sahara zu uns gebracht und hier als Gas CO2 frei – ätsch Putin – verbrannt werden, von möglichem islamischen Terror und Bürgerkriegen ober-, unterhalb und in der Sahara ganz abgesehen. Das ist ein typischer idiotischer Plan unserer Regierung, der jetzt sofort das russische Gas und unsere letzten drei AKWs ersetzen soll.

Ein anderer strategischer Plan der bescheuerten Ampel-Regierung ist, dass wir Putin-freies Fracking-Gas von unseren demokratischen Freunden in Kanada kriegen. Darum flogen Bundeskanzler Scholz und Minister Habeck im Regierungsflieger gerade maskenlos, aber nicht CO2-frei, nach Montreal und bettelten um wenigstens ein klitzekleines Etwas vom teuren Maple Leaf Gas, kriegten aber nichts.

Ist doch auch klar! Kanada hat keine Pipelines nach Osten an den Atlantik und dort kein einziges LNG-Terminal. Der Bau soll 15 bis 20 Jahre dauern, wenn überhaupt, denn in Kanada hat es viele grüne Naturschützer, die auch kein weiteres Fracking und neue Pipelines wollen. Noch einmal: Scholz und Habeck kriegen nichts außer einem feuchten demokratischen Händedruck.

Und hier steigen Gas- und andere Energiepreise, und wir haben wieder wie schon seit elf Jahren keinen Ersatz, für alles, was wir abstellen und boykottieren und sanktionieren. Soll doch das blöde Volk die Mondpreise zahlen.

Genau das ist vollidiotische, hirnrissige und total verantwortungslose Politik in Deutschland seit Merkel!

Like