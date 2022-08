„Wer von uns ärgert sich nicht täglich über die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Propaganda und Meinungsmache. Wär doch alles schon schlimm genug, wenn man es nicht auch noch bezahlen müsste. In der DDR und im Dritten Reich war die Propaganda kostenlos, na gut, die waren nicht so perfekt und so perfide gemacht, so wie das der öffentlich-rechtliche Rundfunk schafft. Hat doch die deutsche Politik wirklich einen sehr guten Draht zu den Redaktionsstuben. Besonders die links-grüne Richtung wird gerne vertreten, verteidigt und unter die Leute gebracht…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

