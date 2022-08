„Neues aus der Welt der Erkrankungen, da gibts ja immer was Neues: Für die kommende Saison wurde die Tomatengrippe angekündigt. Forscher sind alarmiert über ein neues Virus bei Kindern. Der neue Erreger wurde bei Kindern in Indien entdeckt. Die Symptome der Tomatengrippe sind ähnlich wie bei dem was ich jetzt nicht aussprechen darf. Die Wissenschaftler sind besorgt, warnen aber vor Panik. In Indien haben sich bislang 82 Kinder mit dem neuen Virus infiziert. Ach Gott ihr lieben Leute, so viele sinds schon…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

Like