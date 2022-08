Dieser Satz aus dem Mund eines Deutschen – heute nahezu undenkbar. Selbst von Konservativen und Rechten wird Nationalismus meist kritisch gesehen und als extreme Überhöhung der eigenen Nation negativ gegenüber dem begrüßenswerten Patriotismus abgegrenzt. Dabei ist diese inhaltliche Unterscheidung ziemlich willkürlich und ahistorisch. Vielmehr entsprang insbesondere der deutsche Nationalismus dem Wunsch, die deutschen Gebiete zu vereinen, um vom Spielball mächtiger Nationen endlich zum Gegenüber auf Augenhöhe zu werden. Staaten wie die Türkei haben den Nationalismus heute sogar als Doktrin in ihrer Verfassung festgeschrieben und es besteht wohl kein Zweifel daran, dass die Ukraine ohne die nationalistische Einstellung weiter Teile ihrer Bevölkerung längst ein Teil des russischen Imperiums wäre.

Dass Nationalismus mittlerweile auch von der politischen Linken genutzt wird, um die eigene Agenda durchzudrücken, wird ebenfalls thematisiert. „Deutschland-find-ich-zum-Kotzen“-Habeck appelliert munter an die nationale Kraftanstrengung der Deutschen, Putin mit sinnfreien Sanktionen zu „bestrafen“. Das zeigt auch das geniale Titelbild der neuen Ausgabe der „Krautzone“: Ricarda Lang mit Deutschland-Flagge. Na gut, im Original schwenkt sie die Regenbogenflagge, aber wer weiß, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt.

Um dem vielschichtigen Thema möglichst gerecht zu werden, gibt es erstmals ein Streitgespräch zwischen zwei Interviewpartnern. Der „nationalistische“ YouTuber Schattenmacher ist der Meinung, dass der Mensch die Schicksalsgemeinschaft Nation braucht, während der Gründer von „Liberty Rising“, Max Remke, den Nationalismus als zu überwindende Strömung betrachtet. Für eine spannende Auseinandersetzung ist somit gesorgt!

Für all die unsicheren Leser hat die Krautzone wieder augenzwinkernd ein Quizz mit eingebaut: Welcher Nationalismus-Typ bin ich? Strammer Preuße, Liberaler Nationalist oder staatsablehnender Libertärer? Dazu wird die Ausgabe wieder mit allerhand Statistiken, Graphiken und Schaubildern aufgelockert: Was haben Altrechte und Neulinke gemeinsam? In welchem Staat zahlt man keine Steuern und Sozialabgaben? Und welches Land auf der Welt ist eigentlich am nationalistischsten?

Was den Leser sonst noch erwartet? Redakteur und AfD-Jungpolitiker Maximilian Kneller wirft einen Blick auf Shinzo Abe. Der ermordete, frühere Premierminister Japans war der am längsten amtierende Staatschef des Landes und prägte den konservativen Inselstaat wie kein anderer.

Redakteur Fechter reist wie so häufig durch die deutsche Geschichte: Die Leser dürfen sich auf ein Portrait Friedrich Wilhelm I. freuen. Friedrich Wilhelm wer? Der Vater Friedrich des Großen ist heute weitestgehend in Vergessenheit geraten und einigen wenigen höchstens noch aufgrund seines Todesurteils gegen Hans Hermann von Katte bekannt. Dabei war Friedrich Wilhelm ein äußerst erfolgreicher Staatsmann, der den Grundstein für den Aufstieg Preußens gelegt hat.

Außerdem wirft Chefredakteur Florian Müller einen Blick auf die Arbeit des Verfassungsschutzes. Die Behörde unter Führung von Nancy Faeser und Thomas Haldenwang arbeitet mit statistischen Tricks, bewussten Auslassungen und allerlei unredlichen Mitteln. Wir zeigen auf, warum die offiziellen Zahlen der reinen Willkür dieser aufgeblähten, mit immer mehr Mitteln ausgestatteten Behörde entspringen.

Für eine abwechslungsreiche Ausgabe ist also wie immer gesorgt.

Bestellmöglichkeit mit PI-NEWS-Bonus:

» Bestellen kann man das Krautzone-Einzelheft unter hier

» Beim Kauf eines Krautzone-Abos können die PI-NEWS-Leser mit dem Kennwort „PINEWS“ wie gewohnt 20 Prozent sparen.

Like