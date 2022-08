Heute von 11 bis 16 Uhr findet in Marl (Hülsstraße 21, Targo Bank) im nördlichen Ruhrgebiet eine Aufklärungskundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa über den politischen Islam mit PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger und dem „Islamistenjäger“ Irfan Peci statt. Am Samstag dann wird eine ähnliche BPE-Veranstaltung in Gladbeck (Willy-Brandt-Platz) von 12 bis 17 Uhr durchgeführt. In Marl ist der Bau einer DITIB-Moschee geplant, in Gladbeck will der „Verband der Islamischen Kulturzentren“ (VIKZ) ein Schülerwohnheim für Jungen errichten und betreiben. Das Filmteam von EWO Online überträgt beide Kundgebungen LIVE.

