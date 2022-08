Der NDR verfolgt nicht nur in der Tagesschau den Programmauftrag, möglichst viel Dreck gegen die AfD zu schleudern (z. B. hier). Auch alle anderen Berichte werden unter dem primären Gesichtspunkt geschrieben, inwieweit die AfD darin in ein schlechtes Licht gerückt werden kann. Ein „politischer Filter“ bestimmt das Abfassen von NDR-Beiträgen, wie die BILD aktuell berichtet. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die sie entsprechend nutzen. Auf eine wurden wir vor kurzem durch einen Leser aufmerksam.

Sehen Sie sich dazu bitte zuerst einmal die folgenden Sätze an und überlegen Sie, ob die irgendwie rassistisch, nationalistisch, chauvinistisch oder anderweitig „Nazi“ sind:

„Die heimische Landwirtschaft unterstützen, Europaabgeordnete und Bundestagskandidatin besuchen Ferndorf“ „Wir fördern die heimische Landwirtschaft in vielfältiger Weise mit den Zahlungen der GAP, mit guten Investitionsbedingungen und mit der Honorierung von Leistungen für Klima- und Naturschutz.“ „Unsere heimische Landwirtschaft kann und soll die Bevölkerung mit gesunder Nahrung versorgen, die Arten- und Landschaftsvielfalt erhalten und verbessern sowie die natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen.“

Das 1. Zitat stammt von einer SPD-Internetseite, Nummer 2 ist die Antwort der CDU auf eine Anfrage des Bauernverbandes an die Parteien und Nummer 3 stammt aus dem Wahlprogramm der Grünen für die kommende Landtagswahl in Niedersachsen.

Und was ist Ihnen aufgefallen? Nichts? Im Grunde gibt es da auch nichts, was auffallen könnte, jedenfalls solange man die Texte unbefangen liest. Tut man das nicht mehr, wie der NDR, dann wird das Wörtchen „heimisch“ plötzlich als Signalwort für was auch immer von den NDR-Mitarbeitern „gelesen“ und als anstößig empfunden.

Anders ist es nicht zu erklären, dass der NDR bei seinem Vergleich der Wahlprogramme das bezeichnete Wort bei der AfD in Anführungsstriche gesetzt hat. Auf diese Weise wird eine Distanzierung von der Formulierung ausgedrückt:

Plan ist es, die „heimische“ Landwirtschaft zu erhalten. Die AfD will deswegen, dass die Agrarflächen vorrangig für die Nahrungsmittelherstellung genutzt werden.

Ziel ist es, den Begriff beim Gebrauch durch die AfD abzuwerten, ihn bzw. die AfD als chauvinistisch oder nationalistisch oder ähnliches hinzustellen. Was genau an dem Begriff zweifelhaft ist, schreibt der Sender natürlich nicht. Er überlässt es durch den kleinen Kunstgriff mit den Gänsefüßchen der Fantasie der Zuschauer, was sie hier Schlechtes mit der AfD assoziieren. Der NDR deutet nur an, dass es etwas Anrüchiges gibt.

Bei den Grünen, die das selbe Wort „heimisch“ in ihrem Programm für dieselbe Landtagswahl in Niedersachen benutzen, wird das nicht beanstandet. Das widerspräche dem Programmauftrag beziehungsweise dem politischen Filter des NDR.

