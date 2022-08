„’Boobs have no gender.’ Brüste haben kein Geschlecht. Doch in Deutschland könnte man meinen, sie haben eins.“

So moderiert Cathrine Lejeune vom NDR einen Beitrag zu „Hallo Niedersachsen“ von Sonntag an, bei dem es um eine Oben-Ohne-Demo in Hannover geht. Beim vorletzten Wort „haben“ hebt die Journalistin die Stimme, um auf die Doofen aufmerksam zu machen, die tatsächlich noch immer glauben, es gebe da einen kleinen oder sogar größeren Unterschied. Man sieht sie geradezu den Kopf schütteln angesichts solcher Ignoranz.

Doch wie jede NDR-Sendung soll auch diese über die richtige Einstellung aufklären und den Zuschauern (für ihren GEZ-Beitrag) beibringen, dass es keinen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Brüsten gibt. Dafür kommen einige Kronzeugen zu Wort. Die erste vom NDR angeführte Aktivistin, Juana Zimmermann, beschreibt die Problematik so:

Männer könnten oben ohne ins Fitnesstudio gehen, würden mit freier Brust Fahrrad fahren oder klettern oder oben ohne ihre Einkäufe erledigen. Das möchte sie auch gerne, wenn sie Pasta und Wein fürs Wochenende in den Einkaufswagen packt. Denn ihre nackten Brüste würden dort doch niemandem schaden.

Manfred (bei 1:31 min. mit Büstenhalter) erinnert sich an die gute alte Zeit vor 20 bis 30 Jahren, als er das noch als selbstverständlich erlebt habe. Damals habe es weder Verbote noch Strafe gegeben.

Anna ist wichtig, dass „jeder machen kann, was die Person gerne möchte“. Denn Nacktheit sei nicht geschlechtsspezifisch.

Rebecca Sauer zieht schließlich den ganz großen Bogen, vom verwehrten Wahlrecht, über das Verbot Hosen zu tragen oder das Verbot in der Politik mitzumachen. Deshalb sei es „ein Riesenschritt, dass wir heute für oben ohne auf die Straße gehen“, so ihr Fazit.

Aus diesem Grund radeln also die Frauen und einige Büstenhalter-Männer oben ohne auf einer Fahrraddemo in Hannover für den guten Zweck. Dass ein paar Passanten davon Fotos schießen (ab 2:34 min.), finden die Aktivistinnen nicht richtig. Sie glauben, dass die Intention dahinter nicht die Dokumentation ihrer politischen Botschaft sei, sondern ein Starren auf ihre geschlechtsunspezifischen nackten Brüste.

