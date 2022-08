Von PROF. HARALD WEYEL (MdB) | Die erste Mittwoch-Vorstellung ausgefallen wegen „Gewitterwarnung“; geliefert wurde aber eher nur Minimalregen, leichtes Grollen und Blitzgefahr, immerhin. Wohl letzterer sollte allerdings bei einer reinen Wasserbühne und weitgehender Klatschnass-Kostümierung möglichst ausgewichen werden: einverstanden! Die Nachmittagsgewitterwarnung — auch eines unseligen Wetter- und Polit-Frosches namens Kachelmann — war dagegen jedoch eine reine Ente geblieben, in der von „heutigen Freunden“ vielzerstörten alten, deutschen Stadt Worms, die sich ihre Bauikonen aber dann doch noch hier und da erhalten oder wiederhergestellt hat. So weit, so gut. Und die Ausweichvorstellung am folgenden Montag konnte wahrgenommen werden — zwischenzeitlich war sogar der erfreuliche Kartenausverkauf eingetreten, von ausschließlich positiven Kritiken inspiriert.

Soviel gleich vorweg: eine sehr gute schauspielerische, schwimmerische, taucherische und musikalische Leistung! Auch die Projektionstechniker und -künstler kamen an des Domes Nordwand auf ihre Kosten: sich blutrot einfärbende Baumwurzeln — oder war‘s Geäst? — im sprechenden Wald, unterlegt mit Fenriswolfens Knurren und mündend in die längst absehbare Weisheit: Die Wölfe sind unter uns, wir werden zu ihnen, „homo homini lupus“. Dies als nicht ganz neue Gesamterkenntnis eines Gesamtspektakels, das sich sehen und hören lassen kann. Auf, auf — und zu gewissen Details nun. Und zu den Reminiszenzen an den Zeitgeist…

Man nehme: einen Wotan, der auch (immerhin umgezogen) als Kammerzofe auftritt — „Transgender“ fluid integriert; eine halbwegs „schwarze“ Kriemhild — Patchworkkönigshaus (?) suggestiv und „BIPoC“ (?) integrativ vor‘s werte Publikum gebracht; noch einen leichten Bi- oder „Homo“-Touch unter Onkel Hagen und die Königs- bzw. Prinzenmänner gebracht; und einen etwas stärkeren Emanzo-Lesbo-Touch (unter Brunhild und Kriemhild gebracht). Doch all dies in eher homöopathischer Dosis, und: danke dafür!

Merke nebenbei: eigentlich ist doch nur die erstere Königin und letztere nur Prinzessin. Man nehme heraus: die Sache mit dem „Nibelungenschatz“ und die Sache mit den „Hunnen“ — Thema „Superreiche“ und „Ausländerfeindlichkeit“ damit schonmal umschifft. Meine Idee für weitere „Nibelungen“-Inszenierungen: Möge der Augenreiz auch auf die Ohren gehen. Das massenszenische Aufeinandertreffen von Heerhaufen (diversen) und ein Mehr an Geklirr von Waffen und Schilden…

Als Abschluss am Tag der Abreise noch im „Museum Heyl“ gesehen: des deutsch-russischen Malers Genia Chef aus Kasachstan „post-historistische“ thematische Nibelungen-Zeichnungen. Mit eigenwilliger Technik und deutlich genug erkennbaren Motiven — im Klein- und Großformat. Noch dazu im Rahmen einer Führung im mittwöchlichen Stiftungsformat „Kunst Pause“ durch eine erfahrene Stadtführerin, die auch noch einen (fast im Altpapier untergegangenen) restaurierten Prachtband „Die Nibelunge“ (ja, richtig, im Singular — hab‘ vergessen warum) aus kaiserzeitlicher deutscher Produktion und auf bergisch-gladbacher „Zanders“-Büttenpapier samt Jugendstil-Ornamentik sowie manch erhellender Anekdote und Historik ins Spiel brachte.

Und sie lobte beim abschließenden Heißgetränk (gereicht im adlig-großbürgerlichen Kaffeeservice) auch — anders als einer meiner Wormser Gewährsleute — die erste frisch-freche Premiere-Premiere der (neuen) Festspiele anno 2002, wo Kriemhilden seufszte über „7 Jahre lang nur Hirschgulasch“ im Siegfried-Haushalt und zum Finale bei Mario-Adorf-Hagens Enthauptung das Schwert nicht richtig hielt, von diesem korrigiert wurde. Also nicht nur die danach erfolgte und bislang wohl aus Puristensicht werkgetreuste „Hebbel-Inszenierung“ ist besonders bemerkenswert, sondern ich meine zumindest für mich: doch eigentlich eine jedwede Vorstellung. Für die, die ich persönlich gesehen habe, gilt das auf jeden Fall — egal was die meist ungelesenen Kritiken dazu jeweils sag(t)en…

Prof. Harald Weyel (* 30. August 1959 in Herborn) ist ein deutscher Ökonom und Politiker der AfD und seit der Bundestagswahl 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages.

Like