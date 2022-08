Von WOLFGANG HÜBNER | Auch hierzulande werden die Stimmen jener Scharfmacher und Hetzer lauter, die Besuche von Staatsbürgern der Russischen Föderation in Deutschland künftig untersagen wollen. Demnach sollen russische Touristen und Geschäftsreisende in Kollektivhaftung für das Vorgehen ihrer Regierung in der Ukraine genommen werden.

Diese Forderung, die offenbar auch die Scheinopposition von CDU/CSU mitträgt, ist nicht nur geradezu faschistoid, weil sie eine Gruppe von Menschen einfach deshalb bestrafen und ausgrenzen will, weil diese einer bestimmten Ethnie angehören. Die Forderung ist zudem dumm, weil ihre Realisierung auch diejenigen Russen träfe, die dem Vorgehen ihrer Regierung kritisch oder ablehnend gegenüberstehen.

Allein die Idee, russische Menschen kollektiv von einem Besuch in Deutschland oder gar der EU auszuschließen, ist ein ungeheuerlicher Anschlag auf europäische Ideale und Werte. Denn selbstverständlich sind und bleiben Angehörige einer Nation, die mit vielen Großen der Künste, Literatur, Musik und Wissenschaften den Kontinent bereichert haben, ebenso Europäer wie Engländer, Spanier und Franzosen. Dass inzwischen die blindwütigsten Russenhasser im zivilisatorisch heruntergekommenen Ampel-Land selbst das bestreiten, zeigt nur die fortschreitende Verlumpung „westlichen“ Geistes in leider nicht wenigen Köpfen.

Und natürlich ist es so verlogen wie provokativ, wenn die Forderung nach Einreiseverboten für Russen von Kräften kommt, die jeden Tag die Grenzüberquerung kulturferner Sozialasylanten teilnahmslos hinnehmen oder sogar als „Bereicherung“ feiern. Positiv ist einzig der Umstand, dass diejenigen Hetzer, Kriegstreiber und Neufaschisten, die Russen von Besuchen in Deutschland ausschließen wollen, Namen und Adresse haben. Wir können also wissen, wer vor nichts zurückschreckt und deshalb gefährlich ist.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt" (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder.

