Von WOLFGANG HÜBNER | CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, der immer noch hartnäckig daran gehindert wird, den Iwan hinter den Ural zu treiben, macht sich plötzlich oppositioneller Umtriebe verdächtig: Er hat sich tatsächlich kritisch zu den weiteren geplanten Corona-Repressionen von Lauterbach/Buschmann aus der Ampelregierung geäußert und will auch gegen die obligatorische Maskenpflicht in öffentlichen Räumen und Geschäften sein. Diese Anwandlung von Vernunft befreit die CDU/CSU allerdings noch keineswegs von ihrer nur allzu gerne akzeptierten Rolle der politischen Scheinopposition zwecks Simulierung einer intakten Demokratie in Deutschland.

Dabei wäre eine starke, auf einen Machtwechsel drängende, zur Machtübernahme jederzeit bereite Opposition in Deutschland notwendiger denn je in der Nachkriegsgeschichte. Doch dazu ist der unchristliche, transatlantisch heillos verstrahlte Verein von Merz und Söder weder willens noch fähig. Die einzige wirkliche politisch organisierte Opposition ist und bleibt einstweilen die AfD. Nur sie hat in vielen wichtigen Punkten diametral andere Positionen als der Parteienblock; nur die AfD ist bereit, deutsche Interessen zu formulieren und sich dafür auch einzusetzen.

Leider ist die Partei dabei allzu zaghaft, denn es fehlt ihr eine wichtige, ja unverzichtbare politische Eigenschaft: Der Wille zur Macht. Nun lässt sich natürlich einwenden: Wie kann eine Zehn-Prozent-Partei ernsthaft einen Machtanspruch stellen? Macht sie sich damit nicht lächerlich? Unter normalen Umständen wären diese Bedenken berechtigt. Doch wir leben in Deutschland nicht mehr unter normalen Umständen, sondern in einer durch und durch maroden Demokratie, die mit guten Gründen als Parteienautokratie charakterisiert werden kann. In dieser ist der AfD die Rolle des ausgegrenzten, diffamierten Prügelknaben zugedacht.

Es ist der AfD dringend anzuraten, in unserer Zeit nationaler Not und Niedergangs, verbunden mit einem unsozialen Verarmungsprogramm eines offenbar kriegswütigen Machtkomplexes, die derzeit Mächtigen herauszufordern und schonungslos zu attackieren. Dazu könnte es auch gehören, einen weiblichen oder männlichen Schattenkanzler zu präsentieren sowie überzeugendes, kompetentes, also keineswegs nur parteieigenes Personal für die Ministerien. Soll der Parteienblock, sollen die Systemmedien ruhig lachen und lästern: Fürs Volk ist die Botschaft wichtig, dass es eine Alternative gibt, die Deutschland regieren will und kann – auch sofort. Nur das ist eine wahre konstruktive Opposition, die das offen wagt. Man nennt das übrigens Demokratie!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

