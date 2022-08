Wenn Sie heute oder gestern ein Schweinenackensteak oder eine Bratwurst auf Ihren Grill gelegt haben, konnten Sie – auch jetzt noch – zu einem relativ günstigen Preis sehr gute Qualität genießen. Deutsche Schweinezüchter aus dem Emsland sind es vor allem, die einen Großteil dieses Fleisches produzieren und zur Ernährungssicherheit in Deutschland wesentlich beitragen. Dafür sollte man ihnen dankbar sein und sie, wo es nur geht, unterstützen.

Die Schweinezüchter im Emsland haben nun seit Ende Juli das Problem der eingeschleppten Afrikanischen Schweinepest (ASP), einer Viruskrankheit, die bei den kranken Tieren zum Tode führt. Für den Menschen ist infiziertes Fleisch allerdings völlig ungefährlich, wie Wikipedia berichtet:

Für den Menschen oder andere Tierarten außerhalb der Familie der Echten Schweine ist das Virus ungefährlich. Ein Verzehr von mit ASP kontaminierten Schweinefleisch ist unbedenklich.

Die Reaktion der EU auf die Ende Juli in Deutschland aufgetretene Tierkrankheit war, dass für drei Monate die Betriebe unter Quarantäne gesetzt wurden, in einer Sperrzone von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb. In diesem Bereich durften Tiere nicht den Zuchtbetrieb verlassen, also nicht zum Schlachten gebracht werden.

Das bedeutet nicht nur, dass die Schweine über ihr ideales Schlachtgewicht hinaus weiter ernährt werden müssen, sondern auch, dass der Platz für nachrückende Tiere fehlt. Die Schweinezucht ist durchrationalisiert, denn nur so lassen sich die günstigen Preise für die Verbraucher erreichen. Im Moment wird diese Produktion von Schweinefleisch von der EU gestoppt und bis zum 14. Oktober soll der unhaltbare Zustand auch noch so bleiben.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir scheinen solche Probleme an seinem Hinterschinken vorbeizugehen – der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast dagegen nicht. Sie gehört zu den wenigen Politikerinnen der CDU, die ihre Aufgabe noch ernst nimmt und auch die Menschen, für die sie als Landwirtschaftsministerin Sorgen zu tragen hat. Also schrieb sie einen Brandbrief an ihren Kollegen in Berlin:

Cem Özdemir solle sich persönlich bei der EU-Kommission für eine zeitnahe Aufhebung der Sperrzone einsetzen. Es gebe genügend Fakten, die eine Frist-Verkürzung vom 14. Oktober auf den 3. September rechtfertigen würden, heißt es in einem sogenannten „Brandbrief“ von Barbara Otte-Kinast an Özdemir, den Niedersachsens Landwirtschaftsministerium am Sonntag veröffentlichte.

Die CDU-Politikerin betont darin, dass seit dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest Anfang Juli alle Untersuchungsergebnisse in der Zehn-Kilometer-Sperrzone negativ seien. „Außerdem ist die Inkubationszeit von bis zu 15 Tagen längst ohne einen weiteren Fall verstrichen. Wir haben es also mit einem Punkteintrag zu tun. Die gesamte Sperrzone ist frei von ASP“, teilte Otte-Kinast mit.

Ob Cem Özdemir dem folgen wird oder überhaupt auch nur möchte, bleibt abzuwarten. Zwar gehört er ebenfalls zu den nach Merkels Begriff einmal umrissenen „hier länger Lebenden“. Ob er aber wie die hier länger Lebenden auch gerne Schweinefleisch vom Grill isst und ein Bier dazu trinkt und also weiß, wie deutsche Lebensart heute aussieht, welche Bedeutung sie für das Wohlbefinden unserer Menschen haben kann und was man zur Versorgungssicherheit dieser Gruppe, der Deutschen, anzustellen hat – das bleibt mit mehreren sehr großen Fragezeichen versehen.

