Was für eine skurrile Auflage: Zur Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa am Freitag in Hannover (13 bis 18 Uhr am „Kröpcke“ in der Fußgängerzone) mit PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger und Islamexperte Irfan Peci müssen mindestens 50 Personen erscheinen, sonst will die lokale Polizei die Verwendung von Lautsprechern untersagen. In dem Fall dürften sich die Teilnehmer der Kundgebung nur im Flüsterfunk austauschen.

Diese Stummschaltung will die BPE nicht akzeptieren. Ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht Hannover läuft bereits.

Trotzdem wäre es wichtig, dass am Freitag so viele Patrioten und Islamkritiker aus dem norddeutschen Raum nach Hannover kommen, um ein wichtiges Zeichen für die Aufklärungsarbeit über den Politischen Islam zu setzen.

Stürzenberger in seinem Videoaufruf: „Freunde, wenn ihr normalerweise das morgen im Livestream anschauen würdet, bequem von zuhause aus – setzt euch in den Zug, fahrt nach Hannover rein, Kröpcke mitten in der Fußgängerzone, und kommt! Wir werden uns nicht stummschalten lassen!“

