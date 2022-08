Es geht auf keine Kuhhaut mehr aber Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes will uns, wie viele andere Klimaverwirrten, umerziehen. Wir sollen weniger, am besten wohl gar kein Fleisch mehr essen. Der Nutztierbestand müsse reduziert werden. Letzteres forderte der UBA-Chef jüngst in einem Podcast zum Thema Klimapolitik.

Ganz besondere CO 2 -Sünder sieht er in den Kühen. Sie furzen und rülpsen zu viel. Da hat der liebe Gott oder auch die Evolution wohl etwas falsch gemacht. Ein „Fehler“ von vielen, den Grüne und ihre Jünger nun korrigieren werden. Und ist das Volk nicht „volksam“ und der gemeine Rinderbauer nicht einsichtig, dann braucht es eben etwas Nachdruck. Auch wenn Messner „lieber an die Reduzierung der Tierzahlen rangehen“ wolle schwebt ihm als „steuerlicher Anreiz“ eine Pups-Steuer für die Umweltsäue, die Rinder vor.

Immer wenn seitens der Politik das Wort „Anreiz“ fällt weiß der geübte Bundesbürger, alles was daran reizt ist, dass es sich hierbei meist um eine Drohung und/oder Erpressung handelt. So dann wohl auch hier.

Ohne bei der Tierhaltung und dem Fleischkonsum Abstriche zu machen, sei es nicht möglich die Klimaziele umzusetzen, erklärt der Umweltwächter. Eine CO 2 -Abgabe auf Mobilität und Heizen gibt es ja schon. Es sei folgerichtig zu sagen, dass die Landwirtschaft ebenfalls für ihre Treibhausemissionen zahlen müsse, findet Messner.

Der Bürger soll also mal wieder durchs grüne Reich gegängelt werden: Mehr Steuer für die ohnehin schon bis aufs Zahnfleisch geschröpften Bauern bedeutet über kurz oder lang automatisch weniger Viehhaltung, weniger Viehhaltung führt zu weniger Fleischangebot und weniger Konsum desselben. Ganz offensichtlich geht es hier nicht um die „Umwelt“, sondern nur darum die Menschen der grünen Ideologie anzupassen.

Ein Bauer brachte das absolut unwissenschaftliche Argument des zu hohen Treibhausgasausstoßes der Tiere so auf den Punkt: „Die Menschen und Tiere, die wir ernähren, können gar nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als die Pflanzen, die wir anbauen, vorher durch Photosynthese gebunden haben. Das ist ein Kreislauf.“

Wovon wir tatsächlich zu viel haben sind grüne Wirrköpfe, deren Ideologie bestimmt mehr stinkt als ein Kuhfurz. (lsg)

